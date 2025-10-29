Người dùng nóng lòng vì tính năng iPhone 20 khiến Galaxy tụt hậu

Apple đang chuẩn bị cho một cuộc cách mạng lớn trong công nghệ camera của iPhone nhân dịp kỷ niệm 20 năm ra mắt sản phẩm này. Theo thông tin từ nguồn rò rỉ nổi tiếng yeux1122 trên Naver (Hàn Quốc), Apple có thể sẽ trang bị cho iPhone 20 cảm biến LOFIC hoàn toàn mới nhằm cho phép chụp ảnh với dải tương phản động cao hơn so với các mẫu hiện tại.

Apple nỗ lực bắt kịp camera của các đối thủ nhằm vượt mặt Samsung.

Được sản xuất bởi Apple, cảm biến LOFIC hứa hẹn giúp hãng bắt kịp các đối thủ hàng đầu Trung Quốc như Xiaomi, Huawei và Honor - những công ty đã áp dụng công nghệ này trên các sản phẩm của họ. Trong khi đó, các nhà sản xuất Trung Quốc như OPPO và Vivo cũng đang lên kế hoạch ra mắt các mẫu điện thoại trang bị cảm biến LOFIC vào năm 2026 nhờ vào sự hỗ trợ từ Sony - công ty dự kiến sẽ cho ra mắt 2 cảm biến mới vào năm này.

Điện thoại Galaxy gặp khó trước bước đi mới từ Apple

Trong bối cảnh Samsung đang gặp khó khăn trong việc phát triển dòng Galaxy S26 và chưa có kế hoạch áp dụng công nghệ LOFIC ngay lập tức, điều này có nghĩa Apple có khả năng là công ty tiên phong trong việc áp dụng công nghệ mới này.

Huawei Pura 80 Ultra là một trong những điện thoại hàng đầu hiện nay được trang bị cảm biến camera LOFIC.

Viết tắt của Lateral Overflow Integration Capacitor, cảm biến LOFIC là một thiết kế tiên tiến cho phép tăng dải động bằng cách lưu trữ ánh sáng dư thừa, đồng thời giữ nhiễu ở mức thấp. Điều này giúp cảm biến ghi lại chi tiết cao ở cả vùng sáng và tối của hình ảnh, đạt được chất lượng tương đương với các máy quay phim cao cấp.

Nhiều người dùng đang mong chờ một diện mạo mới cho phần cứng camera của Apple, và iPhone 20 có thể là thời điểm lý tưởng để hãng thực hiện điều này. Mặc dù camera của Apple chưa bao giờ tệ, nhưng đã lâu rồi chúng không còn giữ vị trí hàng đầu trên thị trường. Nếu cảm biến mới với công nghệ hình ảnh tiên tiến có thể mang lại sự thay đổi, người dùng hoàn toàn thay đổi suy nghĩ.