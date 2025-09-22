iPhone Fold sẽ dẫn đầu chu kỳ nâng cấp smartphone vào năm 2026

Theo Nikkei Asia, Apple đã họp báo với các nhà cung cấp và cũng đang tìm kiếm các phương án sản xuất mới để đẩy nhanh việc ra mắt iPhone Fold. Nhiều nguồn tin cho biết, Apple dự đoán doanh số iPhone sẽ tăng 10% trong năm 2026.

Con số này bao gồm cả dòng iPhone 17, đồng nghĩa với việc Apple dự kiến ​​sẽ bán được tổng cộng hơn 240 triệu chiếc iPhone trong cả năm 2026. Tuy nhiên, có nguồn tin cho hay, "Nhà Táo" đang yêu cầu các nhà cung cấp sản xuất 95 triệu chiếc cho dòng iPhone 18.

Ảnh concept iPhone màn hình gập.

Apple tin rằng iPhone Fold sẽ tạo ra nhu cầu khổng lồ và điều này cũng sẽ thúc đẩy các mẫu iPhone khác. Sự chú ý dành cho iPhone Fold sẽ khiến nhiều người xem xét toàn bộ dòng iPhone, sau đó mua phiên bản phù hợp nhất với họ.

Nikkei Asia cho biết, Apple đã đưa ra dự báo sản lượng ban đầu là 85 triệu chiếc cho dòng iPhone 17 và tổng cộng là 220 triệu chiếc cho tất cả các mẫu iPhone vào năm 2025. Tuy nhiên, các nguồn cung ứng cảnh báo rằng ước tính của Apple có thể quá cao.

Dòng iPhone 17 mới đang bán rất chạy và phá vỡ kỷ lục tại Trung Quốc, cũng được giới phê bình đánh giá cao.

Nguồn tin cho hay:

"Apple thường đưa ra dự báo cao hơn nhiều để phòng ngừa một số thách thức về nguồn cung linh kiện điện tử hoặc các vấn đề có thể xảy ra về chất lượng sản xuất khi xây dựng một danh mục sản phẩm mới. Nhưng chúng tôi kỳ vọng mức tăng trưởng chung trong năm nay sẽ đạt ít nhất khoảng 5%."

Giới thiệu iPhone Fold

Trong khuôn khổ các cuộc thảo luận với các nhà cung cấp, Apple đang tìm kiếm một "dây chuyền thử nghiệm mini" cho iPhone Fold. Theo ba nguồn tin, Apple đang xem xét đất đai tại Đài Loan và muốn có một nhà máy tại đó để tinh chỉnh quy trình sản xuất điện thoại màn hình gập.

Ảnh concept iPhone màn hình gập.

Sau khi hoàn tất, Apple sẽ sao chép quy trình cuối cùng để sản xuất hàng loạt tại Ấn Độ. Điều này sẽ giúp "Táo Khuyết" rút ngắn thời gian cần thiết để hoàn thiện thiết kế mới, đồng thời giúp việc sản xuất diễn ra suôn sẻ hơn.

Hai nguồn tin cho biết, Apple đang xem xét việc thiết lập nhà máy thí điểm tại một thành phố phía bắc Đài Loan. Tuy nhiên, Đài Loan đang thiếu hụt lao động và một dây chuyền thí điểm như vậy sẽ cần khoảng một nghìn nhân viên.

Bên cạnh nhiều bằng sáng chế và đơn xin cấp bằng sáng chế liên quan đến thiết bị gập, Apple đang lên kế hoạch thiết kế lại toàn bộ iPhone từ năm 2025 - 2027. Với việc iPhone Air được phát hành vào năm 2025, ​​năm 2026 có thể chứng kiến màn xuất hiện của ​​iPhone Fold.