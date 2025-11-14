Người dùng Galaxy S21 FE bỗng dưng bị sọc màn hình sau khi "lên đời" One UI 8

Một bản cập nhật phần mềm được chờ đợi đang có nguy cơ biến thành cơn ác mộng cho nhiều chủ sở hữu Samsung Galaxy S21 FE. Sau khi "lên đời" One UI 8, hàng loạt người dùng trên toàn cầu đã báo cáo về các đường sọc xanh hoặc hồng bí ẩn xuất hiện vĩnh viễn trên màn hình, làm dấy lên một cuộc tranh luận gay gắt về nguyên nhân thực sự.

Nhiều người dùng Reddit phản ứng vì S21 FE bị sọc sau khi cập nhật.

Galaxy S21 FE, vốn nổi tiếng là "flagship giá rẻ" với màn hình OLED chất lượng cao, bỗng dưng vướng phải lỗi sọc màn hình đầy tai tiếng của Samsung. Theo phản ánh, sự cố bắt đầu ngay sau khi quá trình cài đặt One UI 8 hoàn tất. Điều đáng nói là, các vệt sọc này xuất hiện ngay cả trên những thiết bị chưa từng bị rơi rớt hay tiếp xúc với nước, khiến người dùng vô cùng hoang mang và loại trừ khả năng đây là lỗi do va đập.

Các phân tích ban đầu cho rằng nguyên nhân cốt lõi nằm ở chính tấm nền OLED. Theo thời gian, màn hình OLED có thể tự phát sinh lỗi sọc dọc do các lỗi vi mô bên trong hoặc do ảnh hưởng của nhiệt độ. Bản cập nhật One UI 8, dù không trực tiếp phá hỏng màn hình, nhưng quá trình cài đặt nặng có thể làm máy nóng lên đáng kể.

Chính nhiệt độ gia tăng đột ngột này bị nghi ngờ là "giọt nước làm tràn ly", kích hoạt các điểm yếu đã có sẵn nhưng tiềm ẩn trên tấm nền, gây ra hiện tượng sọc màu không mong muốn. Người dùng cho biết, ban đầu chỉ là một đường sọc mờ, nhưng nhanh chóng lan rộng thành nhiều đường, biến trải nghiệm sử dụng thành "thảm họa".

Vấn đề càng trở nên nghiêm trọng khi hầu hết các máy Galaxy S21 FE hiện đã hết hạn bảo hành. Chi phí để thay thế một màn hình OLED mới là không hề rẻ, đặt người dùng vào tình thế "tiến thoái lưỡng nan".

Màn hình chi chít sọc của S21 FE vừa được nâng cấp One UI 8.

Trước tình hình này, cộng đồng người dùng đang kêu gọi Samsung phải đứng ra chịu trách nhiệm. Họ yêu cầu một chương trình thay thế màn hình miễn phí, cho rằng đây là một lỗi sản xuất hàng loạt chứ không phải lỗi từ người dùng. Mặc dù Samsung đã từng đối mặt với các sự cố màn hình OLED tương tự, nhưng vụ việc lần này nhấn mạnh sự cần thiết của một giải pháp thỏa đáng.

Các bản cập nhật vốn để cải thiện hiệu suất, nhưng trong trường hợp này, chúng lại vô tình "vạch trần" điểm yếu phần cứng. Người dùng S21 FE hiện chỉ biết chờ đợi một động thái sửa chữa thiết thực và hợp lý từ gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc.