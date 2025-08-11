Bộ ảnh mới về iPhone Fold “đốn tim” iFan

Apple đang phát triển một chiếc iPhone màn hình gập lại và trong 6 năm qua, tin đồn về chúng vẫn luôn thu hút sự quan tâm. Dưới đây là những điều bạn cần biết về iPhone Fold, diện mạo của chúng và giá bán dự kiến.

Thời điểm ra mắt iPhone Fold

Là một chiếc điện thoại thông minh khó thiết kế và sản xuất, việc Apple trì hoãn ngày ra mắt iPhone Fold có thể được tha thứ.

Ảnh render iPhone Fold.

Vào tháng 11/2020, Foxconn đã thử nghiệm các nguyên mẫu iPhone màn hình gập. Triển vọng vào thời điểm đó là "siêu phẩm" sẽ ra mắt vào tháng 9/2022. Đến tháng 9/2021, nhà phân tích Ming-Chi Kuo dự đoán là sản phẩm sẽ ra mắt vào năm 2024.

Khi tháng 2 và tháng 3/2024 đến, Apple lại được đồn đoán là đang lên kế hoạch phát hành vào năm 2026 nhưng sau đó đã trì hoãn đến năm 2027. Đến tháng 6/2024, thời điểm ra mắt năm 2027 đã trở nên chắc chắn hơn.

Một tuyên bố vào tháng 8 từ nhà phân tích Jeff Pu khẳng định, việc ra mắt vào năm 2026 sẽ diễn ra. Ông Pu tiếp tục nhắc lại những tuyên bố này vào tháng 3 và tháng 4/2025.

Vào tháng 2/2025, iPhone Fold được dự kiến sản xuất vào đầu năm 2026, dự kiến ra mắt vào năm 2027. Tuy nhiên, một báo cáo khác cùng tháng lại khẳng định rằng sản phẩm sẽ được công bố vào năm 2026, việc sản xuất sẽ bắt đầu vào cuối năm 2025.

Ảnh render iPhone Fold.

Đầu tháng 7, DigiTimes khẳng định, Apple đã sản xuất một nguyên mẫu iPhone Fold, phù hợp với tin đồn sản xuất hàng loạt vào mùa hè năm 2026.

Nhìn chung, dự đoán chung hiện tại là iPhone Fold sẽ ra mắt vào năm 2026 hoặc đầu năm 2027. Tất cả những điều này đều khá phù hợp với lịch trình sản xuất iPhone thông thường.

Nhà cung cấp màn hình iPhone Fold

Apple có mối quan hệ chặt chẽ với các nhà cung cấp màn hình trong chuỗi cung ứng của mình và đây là thành phần quan trọng nhất nói chung. Tuy nhiên, ngay cả với iPhone Fold, đơn vị nào sẽ cung cấp màn hình vẫn còn gây ra nhiều tranh cãi.

Ảnh render iPhone Fold.

Vào tháng 4/2022, có tin đồn cho hay, Apple đang hợp tác với LG Display để sản xuất màn hình gập cho MacBook hoặc iPad nhưng chỉ một tháng sau, các báo cáo về màn hình gập cho iPhone bắt đầu xuất hiện.

Đến tháng 9/2022, nhiều nguồn tin cho hay, "Nhà Táo" đang hợp tác với LG Display và Samsung Display, hai nhà cung cấp quen thuộc của hãng để phát triển màn hình không bị nhăn.

Tuy nhiên, Apple vẫn chưa chọn được nhà cung cấp nào vào tháng 1/2025. Một tháng sau, một nguồn tin rò rỉ tuyên bố, màn hình iPhone Fold sẽ do Samsung độc quyền phát triển, trái ngược với những tin đồn trước đó.

Vào tháng 7, một báo cáo cho biết, Samsung Display sắp hoàn thành một dây chuyền sản xuất mới, sẽ chỉ được sử dụng để sản xuất màn hình gập cho Apple.

Thông số kỹ thuật màn hình iPhone Fold

iPhone Fold dự kiến có 2 màn hình. Màn hình gập sẽ lớn hơn và sẽ nằm bên trong phần gập. Bên ngoài máy là một màn hình ngoài nhỏ hơn.

Vào tháng 2/2025, một nguồn tin cho biết, màn hình của iPhone Fold có thể "tương đương với hai chiếc iPhone 6,1 inch gập lại với nhau, tạo ra tổng kích thước hơn 12 inch".

Cũng trong tháng đó, một tin đồn khác cho rằng, iPhone màn hình gập của Apple sẽ có màn hình ngoài 5,49 inch. Màn hình trong sẽ có kích thước đường chéo thực tế là 7,74 inch.

Ảnh render iPhone Fold.

Nhà phân tích Ming-Chi Kuo cũng đồng tình với điều này. Vào tháng 3/2025, ông cho rằng "màn hình trong" sẽ có kích thước 7,8 inch; màn hình ngoài sẽ là 5,5 inch. Hai tin đồn vào tháng 4/2025 cũng cung cấp kích thước tương tự.

Cả hai nguồn tin rò rỉ đều cho rằng màn hình bên trong sẽ có độ phân giải 2.713 x 1.920 pixel, mang lại mật độ điểm ảnh 428 pixel/inch.

Theo cùng nguồn tin, màn hình ngoài sẽ có kích thước 5,49 inch và có độ phân giải 2.088 x 1.422 pixel, mật độ điểm ảnh là 460ppi, tương đương với màn hình iPhone thông thường của Apple.

Đến tháng 6/2025, theo Weibo, kích thước màn hình bên trong của iPhone Fold sẽ là 7,58 inch, nhỏ hơn so với các tuyên bố trước đó là 7,74 inch và 7,76 inch. Độ phân giải vẫn được duy trì ở mức 2.713 x 1.920 pixel.

Vào tháng 7 vừa qua, các nhà phân tích tại Trendforce dự đoán, màn hình ngoài của iPhone Fold sẽ có kích cỡ 5,5 inch và màn hình gập bên trong sẽ có kích thước 7,8 inch.

Nếp gấp và bản lề màn hình iPhone Fold

Cách Apple tiếp cận iPhone màn hình gập có thể quyết định độ bền cuối cùng của thiết bị. Cụ thể, Apple sẽ cần màn hình chịu được việc gập lại nhiều lần trong thời gian dài.

Ảnh render iPhone Fold.

Các bằng sáng chế của Apple đã thảo luận về chủ đề này, bao gồm một bằng sáng chế từ tháng 10/2021 giới thiệu khái niệm về một chiếc iPhone màn hình gập ra bên ngoài. Mặc dù điều này giúp giảm thiểu nếp nhăn bằng cách tối đa hóa bán kính của màn hình khi gập lại nhưng lại có nhược điểm là màn hình dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài.

Các bằng sáng chế của Apple tiết lộ rằng, công ty đã cân nhắc về iPhone màn hình gập từ năm 2015. Một bằng sáng chế từ năm 2020 cho thấy, Apple có thể triển khai công nghệ để màn hình iPhone có thể "tự chữa lành" những hư hỏng không thể tránh khỏi.

Apple cũng đã xem xét các thiết kế màn hình gập bên trong với cơ chế bản lề cực kỳ phức tạp. Ý tưởng là sử dụng các giá đỡ bổ sung cho màn hình tại điểm dễ bị tổn thương nhất, người dùng có thể ấn xuống các vùng linh hoạt mà không làm hỏng màn hình.

Vào tháng 2/2025, một báo cáo cho biết, iPhone màn hình gập của Apple sẽ không bị nhăn.

Vào tháng 3 vừa qua, nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho biết, Apple sẽ sử dụng bản lề kim loại lỏng cho màn hình gập của iPhone. Cùng tháng đó, một nguồn tin rò rỉ khác giải thích rằng vật liệu này có thể bền gấp đôi titan.

Vào tháng 7/2025, ông Kuo cho hay, "Nhà Táo" có thể sử dụng thiết kế của Samsung Display cho iPhone Fold thay vì thiết kế riêng. Quyết định này đồng nghĩa với việc công nghệ của Samsung sẽ phải đủ tin cậy để tránh bị nhăn ở mức độ Apple hài lòng.

Thiết kế và pin của iPhone Fold

Về độ dày của thiết bị, vào tháng 3/2025, ông Kuo tuyên bố, iPhone Fold sẽ có độ dày khi gập lại khoảng 9 - 9,5mm. Khi mở ra, độ dày sẽ khoảng 4,5 - 4,8mm.

Vào tháng 3/2025, 2 nguồn tin khác nhau cho biết, màn hình của iPhone Fold tập trung vào hiệu quả sử dụng năng lượng. Ngoài ra, các chip IC điều khiển trong màn hình gập đang được nâng cấp, từ quy trình sản xuất 28 nanomet lên phiên bản 16 nanomet.

Ảnh render iPhone Fold.

Thêm vào đó, thời lượng pin của iPhone màn hình gập cũng sẽ được cải thiện. Một nguồn tin rò rỉ vào tháng 2 cho hay, máy sẽ có hệ thống cell pin "3D Stacked".

Camera của iPhone Fold

Theo một số nguồn tin, màn hình bên trong sẽ sử dụng camera ẩn dưới màn hình; màn hình ngoài sẽ sử dụng camera đục lỗ. Một thông tin vào tháng 2/2025 cho hay, iPhone Fold sẽ sử dụng camera trước "Meta Lens" mới.

Vào tháng 3/2025, ông Kuo dự đoán, iPhone Fold sẽ có camera sau kép. Camera trước cũng sẽ nằm trên màn hình chính, không có Face ID mà tích hợp cảm biến Touch ID.

Vào tháng 6/2025, trên mạng xã hội Weibo, tài khoản Digital Chat Station cho biết, Apple sẽ sử dụng hệ thống camera sau kép, bao gồm cảm biến 48MP.

Giá bán của iPhone Fold

Một báo cáo vào tháng 3/2025 khẳng định, giá của iPhone Fold có thể rơi vào khoảng 2.300 USD (khoảng 60,3 triệu đồng), đắt hơn cả Mac Studio.

Ảnh render iPhone Fold.

Bên cạnh đó, nhà phân tích Ming-Chi Kuo cũng đưa ra ước tính giá từ 2.000 - 2.500 USD (từ 52,4 - 65,5 triệu đồng). Dù là mức giá nào, người tiêu dùng cũng sẽ phải chi rất nhiều tiền nếu muốn sở hữu chiếc iPhone sang trọng nhất của Apple.