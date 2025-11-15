Những màu sắc trên cổng USB muốn ám chỉ điều gì?

Hầu hết các thiết bị điện tử hiện đại, từ TV đến máy chơi game, đều được trang bị ít nhất một cổng USB. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng màu sắc bên trong cổng USB không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn biểu thị chức năng cụ thể của chúng.

Màu sắc cổng USB ám chỉ những khả năng khác nhau.

Mặc dù tổ chức phi lợi nhuận chịu trách nhiệm phát triển và duy trì các tiêu chuẩn công nghệ USB, USB IF, không quy định tiêu chuẩn màu sắc chính thức của USB, nhưng nhiều nhà sản xuất đã áp dụng những màu sắc khác nhau như một quy ước để người dùng dễ nhận biết.

Cổng USB Trắng

Thường đại diện cho USB 1.0 và 1.1, được giới thiệu vào cuối những năm 1990. Cổng này cung cấp tốc độ truyền dữ liệu tối đa 12 Mbps và công suất 500 mA, đủ để cấp nguồn cho các thiết bị ngoại vi như chuột và bàn phím. Tuy nhiên, cổng trắng đã trở nên lỗi thời và không còn được sử dụng trên các thiết bị hiện đại.

Cổng USB Đen

Biểu thị chuẩn USB 2.0 được ra mắt vào năm 2000, với tốc độ truyền dữ liệu lên đến 480 Mbps. Cổng này cung cấp dòng điện 500 mA, đủ cho các thiết bị ngoại vi công suất thấp. Mặc dù USB 2.0 đã bị USB 3.0 vượt qua về tốc độ, nó vẫn được sử dụng rộng rãi trên các máy tính hiện đại.

Cổng USB Xanh lam

Đại diện cho USB 3.0 và 3.1, cổng này có tốc độ truyền dữ liệu lên đến 5 Gbps, nhanh gấp 10 lần so với USB 2.0. Ngoài ra, cổng xanh lam còn cung cấp dòng điện lên đến 900 mA, cho phép sạc nhanh hơn và hỗ trợ các thiết bị tiêu thụ nhiều điện năng.

Cổng USB Tím

Cổng này thường đại diện cho khả năng hỗ trợ công nghệ USB 3.1, cho phép tốc độ truyền dữ liệu lên đến 10 Gbps, nhanh hơn nhiều so với USB 2.0 và USB 3.0. Màu tím cũng thường được liên kết với công nghệ sạc nhanh SuperCharge của Huawei, cho phép sạc nhanh với công suất lên đến 66 W.

Cổng USB Xanh mòng kết

Ra mắt vào năm 2013, cổng USB 3.1 Gen 2 có màu xanh mòng kết cho tốc độ truyền dữ liệu lên đến 10 Gbps. Cổng này không chỉ tương thích ngược với các thiết bị cũ mà còn hỗ trợ truyền dữ liệu hai chiều, trở thành lựa chọn lý tưởng cho việc truyền tệp lớn. Các bo mạch chủ như Asus Z270-WS và TUF B360-Pro Gaming thường trang bị cổng này.

Cổng USB Đỏ, Vàng và Cam

Cổng USB màu đỏ thường biểu thị USB 3.1 Gen 2 hoặc USB 3.2, cho phép sạc thiết bị ngay cả khi máy tính tắt, thường được gọi là USB “Ngủ và Sạc”. Trong khi đó, cổng màu Vàng hoặc Cam thường hỗ trợ chế độ nguồn “Luôn bật” với tốc độ truyền tải thấp hơn.

Ngoài ra, không phải cổng USB nào cũng có màu sắc nổi bật. Một số cổng có màu trung tính, không màu, thường phục vụ cho các chức năng tiêu chuẩn. Đặc biệt, cổng USB-C thường không có mã màu, và màu sắc của cổng trên thiết bị di động thường phụ thuộc vào thương hiệu. Ví dụ, Razer sử dụng đầu cắm màu xanh lá cây để phù hợp với phong cách thương hiệu của mình.

Cuối cùng, hình tia sét trên cổng USB cho biết tính năng Sleep-and-Charge, có nghĩa mang lại khả năng sạc thiết bị ngay cả khi máy tính ở chế độ ngủ. Để xác định chính xác phiên bản của cổng USB, người dùng nên kiểm tra thông số kỹ thuật của bo mạch chủ, nơi thường có tên hoặc ký hiệu bên cạnh cổng.