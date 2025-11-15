Sốc vì mức giá iPhone 17, Samsung làm điều chưa từng có với Galaxy S26

Theo thông tin rò rỉ, Samsung đã quyết định hủy bỏ mẫu Galaxy S26 Edge chưa ra mắt và chuyển sang phiên bản Plus. Đặc biệt, hãng cũng sẽ sử dụng chip Exynos 2600 cho một số mẫu Galaxy S26. Tuy nhiên, những thay đổi này đã dẫn đến việc trì hoãn ra mắt dòng Galaxy S26.

Samsung từng muốn mang đến nhiều cải tiến cho Galaxy S26 khi so sánh với Galaxy S25.

Một yếu tố quan trọng có thể đã thúc đẩy Samsung điều chỉnh dòng sản phẩm này là sự ra mắt của iPhone 17 với mức giá 799 USD (tại Việt Nam là 24,99 triệu đồng) với nhiều tính năng gần tương đương iPhone 17 Pro Max (giá 37,99 triệu đồng ở Việt Nam). Theo trang tin tức Hàn Quốc NewsPim, quyết định giữ nguyên mức giá 799 USD của Apple cho iPhone 17 với nhiều tính năng nâng cấp đã khiến Samsung bất ngờ. Công ty đã nhận thấy rằng mức giá này sẽ là yếu tố then chốt cho phiên bản Galaxy S26 cơ bản.

Kết quả là, Samsung phải điều chỉnh thiết kế và thông số kỹ thuật của Galaxy S26, mặc dù sản phẩm này đã gần hoàn thiện. Cụ thể, thiết kế và thông số kỹ thuật của Galaxy S26 đã bị giảm bớt để đạt được mức giá mong muốn, điều này có thể tạo ra những bất lợi cho người dùng. Galaxy S26 dự kiến sẽ có giá khởi điểm 799 USD, tương đương iPhone 17, nhưng Samsung có thể sẽ tăng giá cho các mẫu Plus và Ultra do chi phí linh kiện cao hơn.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi iPhone 17 bán quá chạy.

Theo báo cáo, phiên bản Galaxy S26 đầu tiên có độ dày 6,9 mm, mỏng hơn 0,3 mm so với phiên bản trước đó, với dung lượng pin 4.900 mAh. Tuy nhiên, Samsung đã quyết định quay lại độ dày của Galaxy S25 và giảm dung lượng pin xuống còn 4.300 mAh để tiết kiệm chi phí, mặc dù con số này vẫn cao hơn một chút so với pin 4.000 mAh của Galaxy S25.

Một quan chức của Samsung cho biết việc thực hiện những điều chỉnh này là điều không bình thường khi thiết kế đã gần hoàn thiện. Tuy nhiên, việc giữ nguyên mức giá 799 USD vẫn là ưu tiên hàng đầu của Samsung, đặc biệt khi iPhone 17 đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ thị trường, với tình trạng hết hàng liên tục kể từ tháng 9.

Điều này khiến Samsung vội vã điều chỉnh lại thiết kế Galaxy S26 dù sắp đến ngày ra mắt.

Việc Galaxy S26 cơ bản có giá cao hơn có thể gây khó khăn cho Samsung trong việc cạnh tranh với Apple. Hiện vẫn chưa rõ Samsung sẽ thay đổi những thông số kỹ thuật nào khác để đạt được mức giá 799 USD. Tuy nhiên, báo cáo cho biết những thay đổi đối với thông số kỹ thuật của Galaxy S26 Plus và Ultra là không đáng kể.

Cụ thể, mẫu Plus sẽ giữ nguyên độ dày và dung lượng pin như tiền nhiệm, trong khi Ultra sẽ mỏng hơn 0,3 mm nhưng vẫn giữ pin 5.000 mAh. Các mẫu Galaxy S26 và Plus sẽ sử dụng chip Exynos 2600 tại Hàn Quốc và Châu Âu, trong khi Ultra sẽ trang bị chip Snapdragon hàng đầu trên toàn cầu. Galaxy S26 Ultra cũng sẽ có tính năng hiển thị độc quyền Flex Magic Pixel, cho phép người dùng bật chế độ màn hình riêng tư.