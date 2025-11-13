Nghiên cứu gây "sốc" về việc dùng điện thoại trước khi ngủ

Tuy nhiên, một báo cáo mới đây từ Gizmodo trích xuất thông tin từ các nhà nghiên cứu tại Canada đã chỉ ra rằng người dùng không cần phải cảm thấy tội lỗi khi lướt điện thoại trước khi ngủ.

Việc sử dụng điện thoại trước khi ngủ có thể không ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ như các nghiên cứu trước đây.

Nghiên cứu mang tên “Mối liên hệ phức tạp giữa việc sử dụng màn hình trước khi đi ngủ và sức khỏe giấc ngủ của người trưởng thành” đã không tìm thấy mối liên hệ rõ ràng giữa việc sử dụng màn hình vào ban đêm và tình trạng ngủ kém ở người trưởng thành. Thậm chí, những người thường xuyên sử dụng điện thoại trước khi đi ngủ cho biết sức khỏe giấc ngủ tổng thể tốt hơn so với những người sử dụng điện thoại ở mức độ vừa phải.

Nhóm nghiên cứu từ Đại học Toronto Metropolitan (TMU) và Đại học Laval đã khảo sát hơn 1.300 người trưởng thành trên khắp Canada về thói quen sử dụng màn hình trước khi đi ngủ và chất lượng giấc ngủ của họ. Sau khi điều chỉnh theo độ tuổi, thu nhập và giới tính, kết quả cho thấy việc sử dụng điện thoại có thể không phải là vấn đề chính ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Một điểm thú vị trong nghiên cứu là những người sử dụng điện thoại trước khi đi ngủ từ năm đêm trở lên mỗi tuần lại có thời gian ngủ và sự tỉnh táo vào ban ngày tốt nhất. Ngược lại, những người thỉnh thoảng sử dụng điện thoại trước khi ngủ đứng đầu về mức độ hài lòng và tính nhất quán của giấc ngủ.

Nhóm trung gian, tức những người sử dụng điện thoại ở mức độ vừa phải, có kết quả kém nhất theo một số tiêu chí. Điều này cho thấy rằng, tính nhất quán trong thói quen đi ngủ có thể đóng vai trò quan trọng. Dĩ nhiên, các chuyên gia cho rằng vẫn cần thêm nghiên cứu để khẳng định điều này.

Điện thoại ngày càng có nhiều tính năng giúp bảo vệ sức khỏe giấc ngủ.

Colleen Carney, giáo sư tại TMU chuyên nghiên cứu về rối loạn giấc ngủ, cho biết: “Những nghiên cứu trước đây về ánh sáng xanh chưa tính đến độ tuổi, thời điểm và cường độ tiếp xúc với ánh sáng xanh khi đưa ra những khái quát chung”. Bà cũng lưu ý rằng thanh thiếu niên có thể nhạy cảm hơn với ánh sáng, trong khi người lớn có xu hướng ít bị ảnh hưởng hơn.

Ngoài ra, cách sử dụng điện thoại cũng rất quan trọng. Ví dụ, một ứng dụng thiền định không giống như việc lướt mạng xã hội một cách vô định. Mặc dù nghiên cứu này không cho phép người dùng thức đến 3 giờ sáng để dùng TikTok, nhưng việc sử dụng các công cụ giúp giảm căng thẳng như chế độ thang độ xám và chế độ giờ đi ngủ có thể không quan trọng như chúng ta nghĩ.

Lưu ý rằng nghiên cứu này chưa được thực hiện trong môi trường lâm sàng và sẽ cần thêm nhiều nghiên cứu khác. Tất nhiên, người dùng có thể tự kiểm tra sự thật trong cuộc sống của mình bằng cách theo dõi giấc ngủ trong một tuần bình thường, sau đó thử một tuần không sử dụng màn hình trước khi đi ngủ. Nếu không có gì thay đổi, có thể điện thoại không phải là thủ phạm gây ảnh hưởng đến giấc ngủ.