Đây mới là điều người hâm mộ iPhone đang chờ đợi ở Apple

Triết lý thiết kế của Apple đang trở thành chủ đề nóng hổi trong giới công nghệ trong những ngày gần đây, đặc biệt khi nhiều thông tin rò rỉ và tin tức thú vị liên tục xuất hiện. Mới đây, blog yeux1122 trên Naver đã công bố một bản mô tả chi tiết về kế hoạch thiết kế iPhone trong ba năm tới.

Apple có thể toàn tâm tập trung vào iPhone gập do sự suy yếu của iPhone Air.

Blogger này cho rằng Apple dự kiến sẽ ra mắt iPhone Fold dạng sách vào năm 2026, cùng với một số mẫu iPhone khác trong những năm tiếp theo. Cụ thể, iPhone kỷ niệm 20 năm sẽ được giới thiệu vào năm 2027, và một mẫu iPhone gập theo chiều dọc kiểu vỏ sò (tạm gọi iPhone Flip) sẽ ra mắt vào năm 2028.

Khi iPhone sắp “biến hình” như iPad mini

Chiếc iPhone Fold dự kiến sẽ có màn hình OLED LTPO+ linh hoạt, có thể mở ra với kích thước gần bằng iPad mini, cùng với camera dưới màn hình và dãy Face ID. Tuy nhiên, Apple đang gặp phải một số thách thức liên quan đến cơ chế bản lề và tấm nền màn hình, điều này buộc công ty phải hợp tác với Samsung Display để giải quyết vấn đề. Theo các nhà phân tích của Mizuho, Apple đã giảm sản xuất ban đầu cho các tấm nền hiển thị xuống chỉ còn 9 triệu chiếc, so với mục tiêu trước đó là 13 triệu chiếc.

Khi mà nhu cầu đối với iPhone Air giảm sút, Apple có thể sẽ tập trung toàn lực vào việc ra mắt iPhone gập vào năm 2026, đặc biệt khi nhiều nguồn tin xác nhận kế hoạch ra mắt tới 6 mẫu smartphone mới trong năm tới.

iPhone gập dạng vỏ sò sẽ xuất hiện vào năm 2028.

Vào năm 2027, chiếc iPhone kỷ niệm 20 năm dự kiến sẽ có thiết kế không viền, với màn hình OLED uốn cong quanh các cạnh và công nghệ dưới màn hình cho camera và Face ID. Đặc biệt, lớp khuếch tán ánh sáng trên màn hình sẽ giúp cải thiện độ sáng và mang lại vẻ ngoài đồng đều từ mọi góc nhìn.

Cuối cùng, vào năm 2028, Apple có thể sẽ giới thiệu chiếc iPhone Flip với thiết kế dạng gập vỏ sò, có màn hình ngoài để hiển thị thông báo và công nghệ màn hình tiên tiến cho màu sắc trung thực hơn. Đường cong ở các cạnh xung quanh bản lề sẽ giúp nếp gấp trở nên liền mạch hơn.

Những thông tin này hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều thú vị cho người hâm mộ dòng sản phẩm iPhone của Apple trong thời gian tới.