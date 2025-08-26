iPhone Fold khiến Apple phải xem lại mình

Việc Apple tìm kiếm một màn hình iPhone Fold hoàn hảo đã dẫn đến những thay đổi trong công nghệ màn hình mà hãng muốn sử dụng. Ngược lại, hãng vẫn muốn kết hợp thiết kế modem riêng của mình.

Tính linh hoạt của iPhone Fold khiến việc thiết kế trở nên vô cùng phức tạp. Mặc dù đã có một số kế hoạch cho phần cứng, Apple đã phải điều chỉnh lại không ít.

Ảnh concept iPhone Fold.

Màn hình bên trong của iPhone Fold được thiết kế để uốn cong ở giữa, mang tới nguy cơ bị nhăn theo thời gian. Có nhiều cách để giảm thiểu sự xuất hiện của các nếp nhăn ở khu vực này, một trong số đó liên quan đến một thay đổi lớn về công nghệ: chuyển từ cảm biến on-cell sang màn hình in cell. Điều này liên quan đến vị trí của mảng cảm biến cảm ứng bên trong màn hình.

Trong màn hình on-cell, các cảm biến được đặt ngay bên dưới mặt kính phía trước, phía trên lớp nền lọc màu và bộ phân cực. Thiết kế in-cell đặt lớp cảm biến sâu hơn vào lớp màn hình, bên dưới lớp nền lọc màu nhưng ở trên lớp phân cực.

On-cell mang lại nhiều lợi thế, bao gồm độ nhạy cảm ứng tốt hơn và quy trình sản xuất dễ dàng hơn. Tuy nhiên, Apple đã phát hiện ra rằng thiết kế này có thể tạo ra các khe hở, khiến các nếp nhăn trở nên rõ nét hơn. Do đó, hãng đã chuyển sang thiết kế in-cell.

Việc chuyển sang thiết kế in-cell sẽ giúp màn hình tương thích với các dòng iPhone khác của Apple, vốn đã sử dụng công nghệ này.

Modem riêng

Một quyết định công nghệ lớn khác của Apple là modem, được sử dụng để giao tiếp với các mạng di động. Sau một số thành công ban đầu với thử nghiệm đầu tiên, modem C1, hãng dự định sẽ sử dụng thế hệ tiếp theo.

Ảnh concept iPhone Fold.

Đối với iPhone Fold, hãng sẽ có modem C2. Phiên bản cập nhật sẽ có hiệu năng gần hơn nhiều so với chip di động của Qualcomm. Modem C2 cũng sẽ được sử dụng trong dòng iPhone 18 Pro.

Vào tháng 2, Phó Chủ tịch Cấp cao phụ trách công nghệ phần cứng của Apple, Johny Srouji cho biết, C1 là bước đầu tiên hướng tới một "nền tảng cho nhiều thế hệ". Hứa hẹn sẽ cải thiện công nghệ qua từng thế hệ, Srouji cho biết, modem này sẽ giúp Apple "tạo nên sự khác biệt" trong khả năng kết nối của các sản phẩm.

Theo nhà phân tích Mark Gurman, iPhone Fold - dự kiến ra mắt vào năm 2026 đang được thử nghiệm với hai màu đen trắng, sẽ không có khe cắm thẻ SIM và sẽ sử dụng Touch ID thay vì Face ID.