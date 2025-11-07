10 tính năng tuyệt vời sẽ có trên iPhone Fold

Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple sẽ ra mắt sớm nhất vào năm sau. "Siêu phẩm" này sẽ được trình làng cùng với dòng iPhone 18 vào năm 2026, đánh dấu bước chuyển mình được mong đợi từ lâu của Apple sang một phân khúc mà Samsung và các hãng khác đã thống trị trong nhiều năm.

Ảnh concept iPhone màn hình gập.

Dưới đây là tổng hợp đầy đủ mọi thông tin đã bị rò rỉ, báo cáo và tin đồn về sản phẩm này cho đến nay.

Khi nào iPhone màn hình gập của Apple sẽ ra mắt?

Mọi dấu hiệu ban đầu đều cho thấy thời điểm ra mắt của iPhone Fold là năm 2026 - dự kiến cùng lúc với dòng iPhone 18. Theo những rò rỉ gần đây, điện thoại màn hình gập của Apple có thể phải đối mặt với sự chậm trễ trong sản xuất, khiến ngày ra mắt bị đẩy sang năm 2027.

Thiết kế màn hình gập kiểu sách

Theo nhiều nguồn tin, chiếc iPhone màn hình gập sẽ có thiết kế giống như Galaxy Z Fold 7 hoặc Pixel 10 Pro Fold - mở ra màn hình của 1 chiếc máy tính bảng nhỏ. Các báo cáo ban đầu cho thấy, iPhone màn hình gập có thể dày khoảng 9–9,5mm khi gập lại, mỏng hơn khoảng 4,5–4,8mm khi mở ra.

Galaxy Z Fold 7.

Bên trong, iPhone màn hình gập của Apple sẽ sở hữu màn hình gập lớn 7,8 inch; màn hình ngoài sẽ có kích thước khoảng 5,5 inch - tương đương với màn hình của iPhone 13 mini.

Điều thú vị là tỷ lệ khung hình. Cả hai màn hình ​​sẽ rộng hơn và ngắn hơn so với hầu hết các smartphone màn hình gập trên thị trường hiện nay. Người dùng sẽ có trải nghiệm xem giống iPad hơn.

Cấu hình camera quen thuộc của iPhone

Về camera, iPhone màn hình gập sẽ sở hữu cụm camera kép ở mặt sau, cả hai đều có độ phân giải 48 MP, giống như iPhone 17 tiêu chuẩn. Máy cũng sẽ có một camera trước cho mỗi màn hình: một camera khi gập lại và một camera khác nằm dưới màn hình bên trong khi mở ra.

Dự kiến, thiết bị ​​sẽ có camera selfie ẩn dưới màn hình (USC) trên màn hình chính. Thiết lập này sẽ cho trải nghiệm liền mạch khi mở ra, màn hình ngoài có thể sử dụng thiết kế camera "đục lỗ" truyền thống hơn.

Touch ID trên iPhone có thể trở lại

Nếu bạn đã bỏ lỡ Touch ID trên iPhone, mẫu iPhone màn hình gập sẽ mang chúng trở lại. Theo tin đồn, lần này, Apple có thể bỏ qua Face ID và sử dụng nút Touch ID bên cạnh để tiết kiệm không gian bên trong. Vì công ty đã sử dụng thiết lập này trên iPad, iPad Air và iPad mini nên sẽ không có gì ngạc nhiên khi thấy chúng quay trở lại với iPhone màn hình gập.

Modem C2 thế hệ tiếp theo của Apple

Khả năng kết nối có thể đến từ modem C2 nội bộ của Apple, chip thế hệ thứ hai của công ty được thiết kế để thay thế phần cứng Qualcomm. Modem C1 đầu tiên ra mắt cùng với iPhone 16e, tiếp theo là C1X trên iPhone Air.

Việc iPhone màn hình gập sử dụng C2 sẽ đánh dấu một cột mốc quan trọng khác trong nỗ lực của Apple nhằm kiểm soát mọi thành phần phần cứng của mình - từ chip đến modem.

Chip A20 sẽ cung cấp sức mạnh cho iPhone Fold

Nếu iPhone màn hình gập thực sự ra mắt cùng với dòng iPhone 18, chúng dự kiến ​​chạy trên chip A20 thế hệ tiếp theo của Apple. Giới chuyên gia dự đoán, đây sẽ là 1 bản nâng cấp đáng kể.

Trong khi chip A19 trên dòng iPhone 17 được sản xuất trên quy trình 3nm, chip A20 sẽ chuyển sang quy trình 2nm (N2). "Bước nhảy vọt" này sẽ mang lại hiệu năng tốt hơn khoảng 15% và mức tiêu thụ điện năng ít hơn 30%.

RAM 12 GB và bộ nhớ trong lên đến 1 TB

Apple đã sẵn sàng trang bị cho chiếc điện thoại màn hình gập của mình những thông số kỹ thuật xứng đáng. Các báo cáo cho thấy, máy sẽ có RAM 12 GB, kết hợp với các tùy chọn bộ nhớ trong 256 GB, 512 GB hoặc 1 TB. Cấu hình này hoàn toàn xứng đáng vì iPhone Fold sẽ có giá khá cao.

Tin đồn về mức giá 2.000 USD

Theo nhiều nguồn tin, iPhone màn hình gập được sẽ có giá khoảng 2.000 USD (tương đương 52,6 triệu đồng). Con số này sẽ đưa chúng lên cao hơn so với Galaxy Z Fold 7 của Samsung, trở thành một trong những chiếc điện thoại đắt nhất trên thị trường.

Một viên pin dung lượng lớn

Tin đồn cho biết, iPhone màn hình gập có thể được trang bị pin dung lượng từ 5.000 - 5.500mAh - dễ dàng trở thành pin lớn nhất từ ​​trước đến nay trên iPhone.

Câu hỏi được đặt ra là Apple sẽ lắp 1 viên pin lớn như vậy vào thiết kế màn hình gập như thế nào mà không khiến điện thoại trở nên cồng kềnh hoặc nặng nề. iPhone màn hình gập vốn đã có không gian hạn chế, giới chuyên gia đang tò mò chờ xem liệu Apple có chiêu trò gì mới về pin hay không.

Theo các tin đồn, "Nhà Táo" không có kế hoạch thực hiện bất kỳ động thái táo bạo nào với sản phẩm này. Thay vì theo đuổi một thứ đột phá, công ty đang chọn giải pháp an toàn với chiếc điện thoại màn hình gập thế hệ đầu tiên, theo một cách tiếp cận dễ đoán và đáng tin cậy hơn.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin về iPhone màn hình gập trong các tin bài tiếp theo, mời quý độc giả đón đọc.