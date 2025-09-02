iPhone Fold màn hình gập sẽ "triệu hồi" tính năng cổ này

Trong nhiều năm, người hâm mộ Apple luôn thắc mắc tại sao công ty lại loại bỏ Touch ID và chỉ cho phép người dùng sử dụng Face ID để mở khóa. Theo tin đồn mới nhất, iPhone màn hình gập được kỳ vọng mang lại Touch ID, có hình thức lỗi thời hơn so với dự kiến.

Ảnh concept iPhone màn hình gập.

Một nhà phân tích nổi tiếng cho hay, iPhone màn hình gập sẽ sử dụng nút bấm Touch ID ở cạnh bên. Sau báo cáo đó, một số nguồn tin khác lại cho rằng điện thoại sẽ sử dụng máy quét vân tay được tích hợp vào màn hình, công nghệ này phổ biến hơn nhiều.

Tuy nhiên, nhà phân tích cho biết, việc "triệu hồi" Touch ID là vì Apple không muốn tích hợp quá nhiều thành phần bên trong màn hình, cũng giải thích cho việc thiếu Face ID trên iPhone màn hình gập.

Nhiều người dùng ưa chuộng Touch ID hơn Face ID vì tính dễ sử dụng và khả năng truy cập tương đối đơn giản. Tuy nhiên, Apple sẽ làm mọi thứ theo cách riêng của mình và công ty thường chọn một hướng đi có lợi cho mình nhất.

Ảnh concept iPhone màn hình gập.

Sự trở lại của Touch ID dù được triển khai như thế nào vẫn sẽ được hầu hết mọi người coi là một tín hiệu tích cực cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, một vài khía cạnh khác có thể khiến iPhone màn hình gập còn kém cạnh hơn các "đối thủ", ví dụ như Galaxy Z Fold 7.

Theo thông số kỹ thuật bị rò rỉ của iPhone màn hình gập, mẫu iPhone này sẽ tụt hậu so với Galaxy Z Fold 7 của năm nay về mặt màn hình. Các báo cáo cho rằng, iPhone màn hình gập sẽ sử dụng bản lề tiên tiến nhất trong toàn ngành. Tuy vậy, việc đưa ra một màn hình hoàn toàn không có nếp nhăn của Apple rất khó triển khai.

Galaxy Z Fold 7 của Samsung.

Năm sau, khi iPhone màn hình gập ra mắt cùng với iPhone 18, chúng sẽ tụt hậu rất xa so với Galaxy Z Fold 8. Tuy nhiên, người dùng vẫn sẽ mua "siêu phẩm" này hàng loạt nhờ vào chiến lược tiếp thị mới của Apple dành cho iPhone màn hình gập.