iPhone 17 Pro khiến người dùng phải “ngỡ ngàng” với tính năng này

Các nhà đánh giá đã khen ngợi iPhone 17 Pro với màn hình cải tiến, thời lượng pin tốt hơn và các tính năng camera nâng cấp. Một trong những điểm nổi bật là khả năng quay video với độ phân giải lên đến 4K ở tốc độ 120 khung hình/giây (fps). Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý rằng việc ghi lại những khoảnh khắc hàng ngày với cài đặt tối đa có thể gây tốn kém về dữ liệu.

Camera iPhone 17 Pro có thể quay video 4K/120fps nhưng lại là "cái bẫy" lưu trữ.

Nếu sở hữu iPhone 17 Pro (hoặc Pro Max) với chip A19 Pro và bộ nhớ trong 2 TB, việc quay video 4K ở tốc độ 120fps sẽ tiêu tốn khoảng 7GB mỗi phút. Điều này có nghĩa là một giờ quay phim sẽ ngốn khoảng 420GB, tương đương hơn 1/5 dung lượng lưu trữ của điện thoại. Khi tính thêm các ứng dụng, tin nhắn và các tính năng khác, người dùng có thể thấy bộ nhớ của mình cạn kiệt nhanh chóng.

May mắn thay, việc điều chỉnh cài đặt quay video trên iPhone rất đơn giản, đó là chỉ cần vào Cài đặt > Camera > Quay Video. Tại đây, việc giảm tốc độ khung hình xuống 30fps trong khi vẫn giữ độ phân giải 4K sẽ giúp giảm tải cho bộ xử lý, pin và bộ nhớ.

Giải pháp nào nếu muốn quay video 4K/120fps

Thời điểm thực sự cần sử dụng 4K/120fps là khi quay các nội dung hành động, như sự kiện thể thao hoặc những khoảnh khắc thú vị của thú cưng. Quay ở tốc độ khung hình cao hơn giúp thu được nhiều thông tin hình ảnh hơn, mang lại chi tiết sắc nét và chuyển động mượt mà hơn. Điều này rất hữu ích trong quá trình chỉnh sửa, cho phép người dùng áp dụng hiệu ứng chuyển động chậm mà vẫn giữ nguyên chất lượng.

Nếu vẫn cần quay video 4K/120fps, người dùng nên đầu tư vào ổ SSD ngoài hoặc mua iCloud+.

Nếu việc quay video ở độ phân giải và tốc độ khung hình cao là một phần thường xuyên trong công việc của người sử dụng, tốt hơn hết hãy cân nhắc đầu tư vào một ổ SSD ngoài để giảm tải cho iPhone 17 Pro. Ví dụ ổ cứng di động LaCie 1TB Mobile SSD Secure USB-C bán độc quyền qua Apple cung cấp tốc độ ghi lên đến 1.000Mbps và tốc độ đọc 1.050Mbps, được thiết kế đặc biệt cho việc quay video 4K/120fps.

Nếu không muốn đầu tư vào ổ SSD ngoài nhưng vẫn muốn quay video chất lượng cao, người dùng có thể sử dụng dịch vụ lưu trữ đám mây như iCloud+ hoặc Google One. Các dịch vụ này cho phép lưu trữ và truy cập video từ bất kỳ đâu có kết nối internet. Tuy nhiên, giá thuê bao iCloud+ không hề rẻ.

Với những lựa chọn bổ sung, người dùng iPhone 17 Pro có thể thoải mái quay video mà không lo về vấn đề lưu trữ.