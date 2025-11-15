Phi hành đoàn Trung Quốc trở về an toàn sau sự cố

Phi hành đoàn của tàu Thần Châu 20 gồm Wang Jie, Chen Zhongrui và Chen Dong, sống trên trạm vũ trụ Thiên Cung từ ngày 24/4 và dự kiến trở về Trái Đất ngày 5/11. Tuy nhiên, Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA) đã hoãn lịch bay do nghi ngờ khoang tàu chở phi hành đoàn về bị mảnh rác vũ trụ nhỏ đâm trúng.

Wang Jie, Chen Zhongrui và Chen Dong tạm thời ở lại trạm cùng phi hành đoàn Thần Châu 21 mới đến hôm 31/10. Chuyến trở về được dời đến hôm nay, sử dụng tàu Thần Châu 21 thay cho tàu Thần Châu 20.

Khoang chở người của tàu Thần Châu 21 hạ cánh thành công. Video: CGTN

Khoảng 14h49 (13h49 giờ Hà Nội), Trung tâm Kiểm soát Chuyến bay Hàng không vũ trụ Bắc Kinh phát lệnh trở về thông qua các trạm theo dõi mặt đất. Tàu Thần Châu 21 mang theo ba phi hành gia bắt đầu tách khỏi trạm Thiên Cung, lao xuống Trái Đất.

Sau khi động cơ khai hỏa để giảm tốc, khoang chở người tách khỏi module đẩy và hạ cánh thành công xuống bãi đáp Dongfeng. Đội tìm kiếm cứu nạn nhanh chóng định vị khoang tàu và tới hỗ trợ. Đến 17h21 (16h21 giờ Hà Nội), cả ba phi hành gia đều rời khỏi khoang tàu an toàn, được nhân viên y tế xác nhận là tình trạng sức khỏe tốt.

Chen Dong, chỉ huy phi hành đoàn Thần Châu 20, rời khỏi khoang tàu. Ảnh: Xinhua

Wang Jie, Chen Zhongrui và Chen Dong đã sống 204 ngày trên quỹ đạo, lập kỷ lục về thời gian sống ngoài không gian lâu nhất của một phi hành đoàn Trung Quốc. Chen Dong, chỉ huy phi hành đoàn, người đầu tiên ra ngoài sau khi khoang tàu hạ cánh, là phi hành gia Trung Quốc đầu tiên có tổng thời gian sống trên quỹ đạo vượt 400 ngày.

Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, phi hành đoàn Thần Châu 20 hoàn thành bốn chuyến đi bộ không gian và nhiều hoạt động vận chuyển hàng hóa. Họ cũng phối hợp chặt chẽ với các nhà nghiên cứu dưới mặt đất để tiến hành nhiều thí nghiệm khoa học về vật lý vi trọng lực, khoa học vật liệu vũ trụ, khoa học sự sống, y học và công nghệ vũ trụ.