iPhone Duo có gì đặc biệt sau lần đầu trải nghiệm thực tế?

Điều đầu tiên cần nhấn mạnh rằng đây không phải là một bài đánh giá toàn diện về iPhone Duo, mà chỉ đơn giản là những ấn tượng ban đầu về chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple. Để có một cái nhìn sâu sắc hơn, người tiêu dùng cần chờ các đánh giá dựa trên thời gian trải nghiệm thiết bị trong cuộc sống hằng ngày.

Khi cầm trên tay, iPhone Duo mang lại cảm giác rất mỏng và chắc chắn, không có cảm giác dễ bị gãy như một số thiết bị gập khác. Apple đã khẳng định rằng khung titan và bản lề độc quyền của họ sẽ đảm bảo độ bền cho sản phẩm.

So với Galaxy Z Fold8, iPhone Duo có kích thước tương tự, nhưng mang lại cảm giác dày hơn một chút khi gập lại. Màn hình bên trong với cấu trúc nano và độ mờ rất đẹp, không phản chiếu, tạo cảm giác như giấy. Tuy nhiên, nếp gấp trên màn hình vẫn có thể nhìn thấy từ nhiều góc độ, mặc dù khi vuốt tay qua đó, người dùng sẽ không cảm thấy bản lề hay các tấm kim loại bên dưới như trên các thiết bị gập khác.

Màn hình ngoài của iPhone Duo cũng rất ấn tượng khi các góc được bo tròn. Apple đã điều chỉnh iOS 27 cho thiết bị này, di chuyển thanh dock từ dưới lên bên phải giúp người dùng dễ dàng thao tác bằng ngón tay cái. Một chi tiết thú vị là hiệu ứng chuyển tiếp khi mở iPhone Duo, tạo cảm giác như đang nhìn xuyên qua từ màn hình ngoài sang màn hình lớn hơn.

Qua bản demo, nhiều tính năng của iPhone Duo trông khá quen thuộc, tương tự như trên các thiết bị gập của Samsung. Việc hỗ trợ Apple Pencil là một thông báo bất ngờ, nhưng tôi vẫn cần thêm thời gian để trải nghiệm tính năng này.

Một điểm cần lưu ý là iPhone Duo không có Face ID, điều đó có thể khiến một số người dùng cảm thấy lạ lẫm, đặc biệt là những ai đã quen với tính năng này từ iPhone X. Hệ thống camera kép với độ phân giải 48 MP hứa hẹn mang lại chất lượng ảnh tốt, nhưng vẫn cần thêm thời gian để đánh giá thực tế trong điều kiện ánh sáng khác nhau.

Cuối cùng, cả hai phối màu Night Sky và Star White đều rất đẹp mắt. Dù còn nhiều điều để khám phá, nhưng có thể nói rằng Apple đã tạo ra một chiếc điện thoại gập đáng mơ ước. Liệu iPhone Duo có xứng đáng với mức giá từ 1.999 USD (51,79 triệu đồng)? Câu trả lời sẽ phụ thuộc vào giá trị mà người dùng cảm nhận từ các tính năng của nó.