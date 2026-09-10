"Phông bạt" khoe quyên góp 3,8 tỷ giữa mùa lũ, nam TikToker bị bóc trần chỉ chuyển đúng 3.800 đồng

Hiện tại, nhiều khu vực tại Trung Quốc phải hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng, hoạt động quyên góp hỗ trợ người dân vùng thiên tai đang nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cộng đồng. Tuy nhiên, giữa lúc nhiều cá nhân và tổ chức chung tay cứu trợ, một số vụ việc liên quan đến hành vi "phông bạt" tiền từ thiện lập tức thu hút sự chú ý trên MXH.

"Phông bạt" tiền từ thiện để "câu view"

Mới đây, một TikToker có tên An Lan gây xôn xao khi công khai đăng ảnh chụp màn hình giao dịch và tuyên bố đã quyên góp 1 triệu NDT (khoảng 3,8 tỷ đồng) cho Hội Chữ thập đỏ Quảng Tây. Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt thích. Đáng chú ý, lượng người theo dõi tài khoản Douyin (TikTok Trung Quốc) của An Lan cũng tăng mạnh, từ khoảng 10.000 lên 31.000 người trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, câu chuyện bắt đầu gây tranh cãi sau khi báo chí liên hệ với Hội Chữ thập đỏ Quảng Tây để xác minh.

Sau khi khoe ủng hộ "ảo" 1 triệu NDT, lượng người theo dõi TikToker này tăng đột biến.

Theo thông tin được công bố, tổ chức này cho biết vào ngày 17/7, họ không ghi nhận bất kỳ khoản quyên góp cá nhân nào trị giá 1 triệu NDT. Nhân viên chỉ tìm thấy một giao dịch quyên góp trị giá 1 NDT (khoảng 3.800 đồng).

Không chỉ khác biệt về số tiền, số tài khoản trong giao dịch 1 NDT cũng không trùng với thông tin trên ảnh chụp màn hình mà An Lan đăng tải.

Sau khi vụ việc gây chú ý, Douyin đã gỡ bài đăng liên quan và áp dụng biện pháp cấm phát ngôn đối với tài khoản An Lan.

Hàng loạt vụ “khoe quyên góp” gây tranh cãi

Vụ việc của An Lan không phải trường hợp duy nhất khiến dư luận Trung Quốc đặt câu hỏi về tính xác thực của những bài đăng quyên góp trên MXH.

Trước đó, một tài khoản có tên “Thu Diệp Bạch” từng đăng ảnh chụp chứng từ, tuyên bố đã quyên góp 100.000 NDT (khoảng 380 triệu đồng) cho các khu vực như Phủ Điền, Phúc Kiến và Hoàng Cương, Hồ Bắc. Tuy nhiên, sau khi được kiểm tra, chứng từ quyên góp mà tài khoản này công khai cũng bị xác định là không hợp lệ.

Những vụ việc trên khiến dân mạng lo ngại rằng, hoạt động cứu trợ thiên tai có thể bị biến thành công cụ để một số tài khoản xây dựng hình ảnh cá nhân, thu hút lượt xem và tăng lượng người theo dõi.

Theo các chuyên gia pháp lý tại Trung Quốc, việc công khai thông tin quyên góp trên mạng trong một số trường hợp có thể tạo thành cam kết quyên tặng và người đưa ra cam kết có thể phải thực hiện nghĩa vụ tương ứng. Nếu hành vi liên quan đến việc làm giả chứng từ quyên góp hoặc lợi dụng thông tin thiên tai để "câu view" có thể sẽ chịu các hình thức xử lý theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, mức độ trách nhiệm cụ thể còn phụ thuộc vào hành vi thực tế, mục đích, chứng cứ và kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

Vụ việc cũng khiến nhiều người từng tự nguyện đóng góp cho các hoạt động cứu trợ cảm thấy thất vọng. Trong khi nhiều cá nhân âm thầm quyên góp tiền bạc, vật phẩm và thời gian để hỗ trợ người dân vùng thiên tai, việc biến hoạt động thiện nguyện thành công cụ đánh bóng hình ảnh có thể làm ảnh hưởng đến niềm tin của cộng đồng.

Trên mạng xã hội, dân mạng bày tỏ sự phẫn nộ trước những hành vi lợi dụng thiên tai để "câu view". Họ cho rằng, hoạt động cứu trợ vốn mang ý nghĩa nhân đạo không nên trở thành “công cụ kiếm lượt xem và tăng người theo dõi”.