Chi cả trăm tỷ cho nữ streamer, fan hâm mộ được mỹ nhân tổ chức tiệc đáp lễ

Một nữ streamer Trung Quốc tên Tereza được dân mạng đặt biệt danh là “đệ nhất mỹ nhân Douyin”. Mới đây, cô tổ chức một buổi tiệc cảm ơn dành cho người hâm mộ. Đáng chú ý, có một fan lâu năm thường mạnh tay chi tiền ủng hộ cô trong các buổi livestream lập tức thu hút sự chú ý trên MXH.

Tổ chức tiệc tri ân người hâm mộ

Theo đó, để tri ân người hâm mộ Tereza mạnh tay bao trọn một địa điểm tổ chức tiệc. Cô còn tự tay viết thư, xúc động đọc trước mọi người và chuẩn bị cả bánh ngọt để dành tặng những người đã đồng hành với mình.

Tuy nhiên, nhân vật khiến sự kiện trở nên sôi động hơn lại là một fan có biệt danh Coke. Người này bắt đầu theo dõi Tereza từ năm 2021, thời điểm cô mới livestream và chưa có lượng người hâm mộ lớn như hiện nay.

Cô được fan hâm mộ tặng số tiền khủng.

Trong khoảng 5 năm, Coke đã sở hữu tới 3 tài khoản đạt cấp độ 75, cấp độ tiêu dùng cao nhất trên Douyin (TikTok Trung Quốc) hiện nay. Để một tài khoản đạt cấp độ 75 trên Douyin cần chi khoảng 20 triệu NDT (khoảng 77 tỷ đồng). Nếu cả 3 tài khoản đều thực sự đạt cấp độ này, tổng số tiền Coke đã chi có thể lên tới hơn 60 triệu NDT (khoảng 231 tỷ đồng).

Con số này lập tức khiến dân mạng choáng váng trước mức độ “chịu chi” của người hâm mộ, khi chỉ riêng tiền tặng quà livestream đã lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Số khác còn cho rằng, mức chi tiêu bất thường như vậy cần được nhìn nhận thận trọng, thay vì đơn thuần xem đó là biểu hiện của sự yêu thích thần tượng.

Nữ streamer lên tiếng giải thích

Trước những tranh luận ngày càng lan rộng, Tereza lên tiếng giải thích mối quan hệ giữa cô và Coke chỉ đơn thuần là sự yêu mến và ủng hộ dành cho thần tượng, không có mối quan hệ tình cảm như một số lời đồn đoán trên mạng.

Cô lên tiếng giải thích sự việc.

Câu chuyện về số tiền "khủng" nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên MXH. Bên cạnh những bình luận ngưỡng mộ trước sự ủng hộ được ví như “trong truyền thuyết”, cũng xuất hiện những ý kiến kêu gọi người dùng tỉnh táo trước nền kinh tế livestream.

Dân mạng đặt câu hỏi liệu những khoản tiền lớn như vậy có liên quan đến hoạt động quảng bá, tạo hiệu ứng truyền thông hoặc các giao dịch bất thường hay không. Tuy nhiên, những nghi vấn này chưa đồng nghĩa với việc có hành vi rửa tiền, và hiện chưa có thông tin trong nội dung trên chứng minh cáo buộc này.

Nhan sắc xinh đẹp của Tereza.

Được biết, Tereza hiện sở hữu khoảng 8,26 triệu người theo dõi trên Douyin. Ngoài ngoại hình nổi bật, cô còn gây chú ý bởi thành tích học tập. Năm 2025, khi đang ở giai đoạn phát triển mạnh về sự nghiệp, nữ streamer từng tạm rời xa hoạt động trong khoảng 3 tháng để tập trung ôn thi và sau đó được cho là trúng tuyển chương trình MBA của Đại học Phúc Đán với tổng điểm 223.

Gần đây, cô tiếp tục thu hút sự chú ý khi sang Đại học Yale theo diện sinh viên trao đổi để tham gia chương trình học tập.

Từ một streamer nổi tiếng nhờ hoạt động livestream, Tereza đang xây dựng hình ảnh kết hợp giữa ngoại hình, học vấn và sức ảnh hưởng trên MXH. Những câu chuyện xoay quanh cô luôn là chủ đề bàn tán hấp dẫn trên MXH.