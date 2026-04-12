iPhone 5C bất ngờ hot trở lại nhờ Gen Z

iPhone 5C – mẫu smartphone từng bị đánh giá là không thành công của Apple đang có dấu hiệu “tái xuất” theo cách ít ai ngờ tới. Theo một phóng sự của NBC News, chiếc iPhone này đang thu hút sự chú ý trở lại trên mạng xã hội, chủ yếu nhờ làn sóng người dùng Gen Z yêu thích phong cách hoài cổ.

Không phải vì hiệu năng hay tính năng vượt trội, sự quan tâm dành cho iPhone 5C lần này đến từ yếu tố cảm xúc và trải nghiệm. Sau iPod, đây là một trong những thiết bị Apple cũ tiếp theo được “hồi sinh” trong cộng đồng người dùng trẻ.

Điểm hấp dẫn lớn nhất của iPhone 5C nằm ở sự khác biệt so với smartphone hiện đại. Trong khi phần lớn điện thoại ngày nay có thiết kế khung kim loại và 2 mặt kính với vẻ ngoài tối giản, iPhone 5C lại nổi bật với lớp vỏ nhựa nhiều màu sắc, mang lại cảm giác tươi sáng và cá tính.

Thiết kế từng bị cho là “rẻ tiền” vào năm 2013 nay lại được nhìn nhận như một nét độc đáo. Sự “không hoàn hảo” trong ngoại hình khiến thiết bị trở nên gần gũi và mang tính cá nhân hơn, phù hợp với xu hướng tìm kiếm sự khác biệt của Gen Z.

Một yếu tố khác góp phần thúc đẩy sự trở lại của iPhone 5C là camera. Theo NBC News, chất lượng ảnh “hạt” và không quá sắc nét của thiết bị lại trở thành điểm cộng trong mắt người dùng trẻ. Khi mạng xã hội đang ưa chuộng phong cách hình ảnh tự nhiên, không hoàn hảo, những bức ảnh từ iPhone 5C mang lại cảm giác “đời thường” và chân thực hơn so với ảnh từ các camera hiện đại.

Điều từng được xem là hạn chế công nghệ nay lại trở thành “chất riêng”. Xu hướng này cũng tương đồng với việc nhiều người tìm đến máy ảnh kỹ thuật số cũ hoặc bộ lọc giả lập film để tạo hiệu ứng tương tự.

Yếu tố hoài niệm đóng vai trò quan trọng trong sự trở lại này. Khi ra mắt vào năm 2013, iPhone 5C được định vị là phiên bản “giá rẻ” nhưng lại không đạt kỳ vọng về doanh số. Thiết bị không được trang bị Touch ID và sử dụng vỏ nhựa, khiến nhiều người dùng cảm thấy chưa tương xứng với mức giá.

Tuy nhiên, theo nhà tâm lý học Clay Routledge, tác giả cuốn Past Forward, sức hút của các thiết bị công nghệ cũ không chỉ đến từ hoài niệm mà còn phản ánh xu hướng văn hóa rộng hơn. Người dùng trẻ ngày càng tìm kiếm những sản phẩm đơn giản hơn, ít bị tối ưu hóa quá mức và không mang lại cảm giác “quá tải” như các thiết bị hiện đại.

Khi smartphone ngày càng tích hợp nhiều tính năng phức tạp, một thiết bị như iPhone 5C lại mang đến trải nghiệm nhẹ nhàng hơn. Người dùng có thể tập trung vào các nhu cầu cơ bản như chụp ảnh, nghe nhạc hay sử dụng mạng xã hội mà không bị chi phối bởi quá nhiều công nghệ.