YouTuber nổi tiếng chuẩn bị kiện Samsung vì từ chối đổi SSD 990 Pro bị lỗi

Rossmann cho biết. Samsung đã từ chối thực hiện chính sách bảo hành đối với ổ SSD 990 Pro 4 TB mà YouTuber này đã mua cách đây hai năm với giá khoảng 330 USD. Đây là ổ SSD được trang bị tản nhiệt và quạt kép, hoạt động ở chế độ RAID 1.

Louis Rossmann cho rằng Samsung đã không thực hiện đúng nghĩa vụ bảo hành như đã hứa.

Theo điều khoản bảo hành chính thức của Samsung, ổ SSD 990 Pro 4 TB được bảo hành trong 5 năm hoặc 2400TBW. Tuy nhiên, thiết bị đã gặp sự cố mất kết nối thường xuyên và cuối cùng không thể sử dụng được trong thời gian bảo hành. Các kỹ thuật viên của Samsung Canada ban đầu chẩn đoán lỗi ở bộ điều khiển hoặc phần mềm. Sau khi gửi ổ SSD về Mỹ để sửa chữa, Samsung tuyên bố rằng thiết bị đã được “kiểm tra và xác nhận là còn nguyên vẹn”.

Nhưng đáng chú ý, khi Rossmann sử dụng thiết bị phục hồi dữ liệu PC-3000 để kiểm tra, tốc độ ghi của ổ cứng giảm mạnh xuống còn 40-60 MB/s trước khi lại bị lỗi. Samsung sau đó thừa nhận đã thiết lập lại bộ điều khiển và cập nhật firmware để hoàn tất quá trình kiểm tra độ bền. Tuy nhiên, do tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các sản phẩm bộ nhớ, công ty không thể cung cấp ổ SSD thay thế cùng loại hoặc có thông số kỹ thuật tương đương, thay vào đó chỉ có thể hoàn lại khoảng 330 USD, bằng giá mua ban đầu.

Hiện tại, giá bán lẻ của ổ cứng 990 Pro 4 TB đã tăng vọt lên khoảng 950 USD, gần gấp ba lần giá ban đầu, do nhu cầu cao về sức mạnh tính toán AI và giá bộ nhớ flash NAND tăng. Rossmann chỉ ra rằng việc hoàn tiền theo giá ban đầu không thể bù đắp chi phí thay thế hiện tại.

Tất cả vì giá ổ SSD 990 Pro đã tăng gấp gần ba lần.

Ông đã gửi cho Samsung thông báo 60 ngày, yêu cầu một ổ SSD mới hoặc một ổ SSD thay thế có thông số kỹ thuật tương đương, nếu không ông sẽ đệ đơn kiện tại Quận Travis, Texas (Mỹ).

Đáng chú ý, các điều khoản bảo hành của Samsung quy định rằng nếu sản phẩm không thể sửa chữa hoặc thay thế, giá trị thị trường của sản phẩm tại thời điểm yêu cầu bảo hành sẽ được hoàn trả. Quy định này có lợi cho Samsung khi giá ổ SSD giảm, nhưng hiện nay, khi giá bộ nhớ đã tăng vọt, Samsung từ chối hoàn tiền theo giá thị trường hiện tại và chỉ hoàn lại theo giá mua ban đầu khiến người tiêu dùng chỉ trích là “tuân thủ có chọn lọc các điều khoản”.

Ở thời điểm hiện tại, Samsung vẫn chưa có phản hồi công khai về vấn đề, và việc chuẩn bị cho vụ kiện của ông Rossmann vẫn đang được tiến hành.