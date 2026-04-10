Chốt tên gọi của iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple

Theo các nguồn tin, Apple sẽ không sử dụng tên gọi “iPhone Fold” cho mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của mình. Công ty đang cân nhắc một cách đặt tên khác – “iPhone Ultra” nhằm định vị sản phẩm theo hướng cao cấp và khác biệt hơn trên thị trường.

Thông tin này xuất hiện khi "siêu phẩm" của Apple đang dần lộ diện rõ hơn, từ thiết kế cho đến tiến trình sản xuất. Một số nguồn tin trong ngành cho biết, quyết định đặt tên thường được đưa ra ở giai đoạn cuối của quá trình phát triển nên mức độ tin cậy của các rò rỉ lần này được đánh giá tương đối cao.

“Ultra” – Chiến lược định vị quen thuộc của Apple

Theo nguồn tin Digital Chat Station, Apple có thể chọn tên “iPhone Ultra” cho iPhone màn hình gập thay vì “iPhone Fold”. Hướng đi này không phải ngẫu nhiên, chúng phù hợp với chiến lược đặt tên đã được hãng áp dụng trong nhiều năm qua.

Ảnh minh họa.

Apple từng sử dụng “Ultra” cho các sản phẩm như Apple Watch Ultra hoặc các dòng chip M-series Ultra, nhằm nhấn mạnh vào trải nghiệm và định vị cao cấp thay vì chỉ tập trung vào thông số kỹ thuật.

Với iPhone màn hình gập, tên gọi “Ultra” phù hợp hơn vì thiết bị này không đơn thuần là một chiếc điện thoại có cơ chế màn hình gập, sản phẩm còn hướng tới trải nghiệm mới. Các thông tin rò rỉ cho thấy, máy có màn hình chính khoảng 7,8 inch khi mở ra, tiệm cận kích thước của một mẫu iPad mini.

Dù vậy, thiết bị này có thể không sở hữu đầy đủ các tính năng cao cấp như dòng iPhone Pro Max. Một số nguồn tin cho hay, iPhone Ultra sẽ không có Face ID và chỉ được trang bị hai camera sau. Điều này cho thấy Apple không đặt mục tiêu tối đa hóa thông số, tập trung vào hình thức và cách sử dụng mới.

Cuộc cạnh tranh định hình từ cách đặt tên

Việc Apple có thể sử dụng tên “Ultra” cũng sẽ tác động đến toàn bộ thị trường. Một số nhà sản xuất Trung Quốc đã cân nhắc áp dụng cách đặt tên tương tự cho các sản phẩm màn hình gập trong tương lai.

Samsung cũng đang phát triển Galaxy Z Wide Fold với tỷ lệ màn hình rộng, hướng tới cạnh tranh trực tiếp với thiết bị của Apple. Khi đó, cách đặt tên không chỉ là yếu tố nhận diện mà còn góp phần định vị sản phẩm trong mắt người dùng.

Tin đồn về iPhone Ultra.

Apple là thương hiệu có ảnh hưởng lớn đến cách đặt tên sản phẩm trong ngành công nghệ. Khi một thuật ngữ được công ty này sử dụng, các nhà sản xuất khác thường điều chỉnh chiến lược để phù hợp với xu hướng chung.

Tên gọi “iPhone Fold” chỉ mô tả cơ chế gập của thiết bị trong khi “iPhone Ultra” mang ý nghĩa rộng hơn, bao hàm trải nghiệm và định vị sản phẩm. Đây cũng là cách Apple thường tiếp cận thị trường, tập trung vào giá trị sử dụng thay vì chỉ nhấn mạnh vào công nghệ.

Ngoài ra, mức giá dự kiến khoảng 1.999 USD (khoảng 52 triệu đồng) cũng cho thấy Apple định vị thiết bị ở phân khúc cao cấp. Với việc điện thoại màn hình gập vẫn là thị trường ngách, việc kết hợp yếu tố trải nghiệm và thương hiệu có thể giúp sản phẩm tiếp cận nhóm khách hàng rộng hơn.