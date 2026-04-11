Thông tin iPhone Ultra gây sốc: mỏng bất ngờ, pin cực lớn

Ngay sau khi thông tin về iPhone Ultra bị rò rỉ, một video kết xuất của thiết bị đã được phát hành mang đến cho người dùng hình ảnh cũng như thông tin chi tiết về dung lượng pin và độ dày của thiết bị.

Theo những hình ảnh kết xuất mới nhất, iPhone Ultra có thiết kế khác biệt so với hầu hết các điện thoại gập hiện có trên thị trường. Chiếc điện thoại này sẽ ngắn hơn so với nhiều mẫu smartphone gập khác, nhưng khi mở ra, nó lại rộng hơn nhiều so với các đối thủ như Galaxy Z Fold 7 và Galaxy Z Fold 8 sắp ra mắt.

Chuyên gia rò rỉ Jon Prosser cho biết, iPhone Ultra sẽ có độ dày 9,5 mm khi gập lại và 4,5 mm khi mở ra. Để so sánh, iPhone Air dày 5,6 mm, trong khi Galaxy Z Fold 7 dày 4,2 mm khi mở. Điều đó cho thấy iPhone Ultra có thể cạnh tranh tốt với các sản phẩm cùng loại, mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái.

Một điểm đáng chú ý khác là thông tin về camera và dung lượng pin. Theo thông tin từ Jon Prosser, Apple đang thử nghiệm phiên bản iPhone Ultra trang bị camera ẩn dưới màn hình nhằm mang đến trải nghiệm xem không bị phân tâm.

Đối với dung lượng pin, iPhone Ultra được cho là sẽ có pin 5.800 mAh, vượt trội hơn so với Galaxy Z Fold 7 (4.400 mAh) và Galaxy Z Fold 8 (dự kiến 5.000 mAh), cũng như Galaxy Z TriFold (5.600 mAh). Dù thiết kế của iPhone Ultra vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục mọi người hâm mộ, nhưng viên pin 5.800 mAh và camera ẩn dưới màn hình là những điểm cộng đáng chú ý.

Hy vọng với những cải tiến này, Apple sẽ tạo ra một sản phẩm đủ sức cạnh tranh và buộc các đối thủ như Samsung phải nâng cao chất lượng pin trong các sản phẩm của họ.