Trào lưu dùng AI làm video quảng cáo: Có một nỗi niềm chỉ người trong cuộc mới hiểu

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, trở thành một trong những công nghệ được cộng đồng marketing đón nhận tích cực nhất khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, phía sau những con số ấn tượng về tỷ lệ ứng dụng AI thì vẫn tồn tại một thách thức lớn: Khả năng đo lường hiệu quả đầu tư (ROI), là nút thắt quan trọng quyết định việc doanh nghiệp có sẵn sàng mở rộng ngân sách và triển khai AI ở quy mô lớn hay không.

AI được ứng dụng rộng rãi, nhưng hiệu quả hay chưa là một chuyện khác. (Ảnh minh họa)

Theo báo cáo "Clear Signal: Xu hướng digital marketing tại khu vực Đông Nam Á năm 2026" do Yandex Ads công bố, có tới 77% chuyên gia marketing tại Việt Nam đánh giá AI đang tạo ra tác động lớn hoặc rất lớn đối với doanh nghiệp. Mức độ tiếp nhận công nghệ cũng thuộc nhóm cao nhất khu vực khi 81% marketer Việt Nam đã thử nghiệm hoặc tích hợp AI vào hoạt động vận hành.

Dẫu vậy, báo cáo cũng chỉ ra một thực tế đáng chú ý khi 41% chuyên gia marketing tại Việt Nam thừa nhận gặp khó khăn trong việc đo lường ROI từ các hoạt động ứng dụng AI. Đây là tỷ lệ cao nhất trong ba thị trường được khảo sát, vượt xa mức 23% tại Thái Lan và 14% tại Indonesia. Điều đó cho thấy thách thức hiện nay không nằm ở việc tiếp cận công nghệ, mà nằm ở khả năng chứng minh hiệu quả kinh doanh của các khoản đầu tư công nghệ.

Báo cáo còn cho thấy, 79% chuyên gia marketing cho rằng chi phí đầu tư, sự thiếu hụt công cụ chuyên dụng hoặc hạn chế về năng lực nội bộ là những rào cản chính khiến doanh nghiệp chưa thể tăng mạnh ngân sách marketing số. Cùng lúc, khoảng 80% doanh nghiệp vẫn đang tự thực hiện các báo cáo đánh giá hiệu quả nội bộ, tạo thêm áp lực cho đội ngũ marketing trong việc chứng minh giá trị của từng chiến dịch.

Theo xu hướng mới được dự báo, doanh nghiệp sẽ dần chuyển từ việc thử nghiệm các công cụ AI đơn lẻ sang sử dụng các hệ sinh thái tích hợp dựa trên AI. Những nền tảng này có khả năng tự động tối ưu hóa chiến dịch, xác định khách hàng tiềm năng, điều chỉnh nội dung sáng tạo và theo dõi hiệu quả trên nhiều kênh khác nhau.

Áp lực phải chứng minh hiệu quả đầu tư cũng đang làm thay đổi cách doanh nghiệp phân bổ ngân sách quảng cáo. Thay vì dàn trải nguồn lực, các marketer ngày càng tập trung vào những định dạng đã được kiểm chứng về hiệu quả. Tại Việt Nam, quảng cáo trên mạng xã hội được đánh giá là hình thức hiệu quả nhất với tỷ lệ 77%, tiếp theo là quảng cáo video đạt 59% và quảng cáo trên công cụ tìm kiếm ở mức 48%.

Đáng chú ý, AI đang được ứng dụng mạnh nhất ở những định dạng có khả năng tạo ra vòng phản hồi tối ưu hóa nhanh. Khoảng 50% doanh nghiệp đã triển khai AI toàn diện cho video ngắn, 48% áp dụng cho quảng cáo video và khoảng 45% sử dụng trong các hoạt động thương mại điện tử.

Có thể thấy, Việt Nam đang sở hữu tốc độ tiếp nhận AI thuộc nhóm hàng đầu khu vực. Tuy nhiên, giai đoạn tăng trưởng tiếp theo sẽ không được quyết định bởi số lượng công cụ được triển khai, mà bởi khả năng chuyển hóa dữ liệu, đo lường hiệu quả và chứng minh giá trị kinh doanh thực tế. Khi bài toán ROI được giải quyết, AI mới có thể phát huy hết vai trò như một động lực tăng trưởng bền vững cho doanh nghiệp Việt Nam.