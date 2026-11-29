Trước thềm ra mắt dòng iPhone mới ra mắt vào mùa xuân năm sau, thông tin về sự chậm trễ trong sản xuất đã xuất hiện, gây lo ngại về tình trạng khan hiếm và các vấn đề liên quan đến việc đặt trước. Theo các nguồn tin rò rỉ từ Weibo, cả hai mẫu điện thoại này vẫn chưa bắt đầu sản xuất hàng loạt, mặc dù quá trình sản xuất dự kiến đã khởi động vào cuối tháng trước.

Bản kế nhiệm iPhone 17 có nguy cơ bị trì hoãn.

Báo cáo chỉ ra rằng, Apple được cho là sẽ chỉ có thể bắt đầu sản xuất hàng loạt iPhone 18 và 18e vào đầu năm 2027, đánh dấu sự chậm trễ ít nhất lần thứ hai, khi trước đó thông tin cho biết sản xuất mẫu tiêu chuẩn sẽ bắt đầu vào cuối tháng 11.

Về thời điểm ra mắt, nhiều nguồn tin cho biết Apple sẽ giới thiệu iPhone 18, iPhone 18e và iPhone Air 2 vào khoảng tháng Hai hoặc tháng Ba năm sau. Tuy nhiên, nếu sự trì hoãn sản xuất xảy ra, công ty sẽ không có đủ thời gian để tích trữ hàng hóa trước khi ra mắt. Khả năng Apple thay đổi kế hoạch do sự chậm trễ này là rất thấp, nhưng nếu sản xuất bị trì hoãn đáng kể, công ty có thể phải xem xét lại thời điểm ra mắt để đảm bảo nguồn cung.

Samsung có thể là công ty sẽ hưởng lợi từ tình hình này, khi họ dự kiến ra mắt dòng Galaxy S27 cùng thời điểm với iPhone 18. Nếu không có iPhone phiên bản cơ bản để cạnh tranh, Galaxy S27 có thể đạt doanh số cao hơn, đặc biệt với những người tiêu dùng không quá quan tâm đến thương hiệu.

Về mặt kỹ thuật, Apple được cho là đã quyết định kết hợp quy trình sản xuất cho iPhone 18 và 18e, với cả hai thiết bị sẽ chia sẻ một số linh kiện quan trọng như màn hình 6,3 inch và viên pin 4.430 mAh. Cả hai mẫu máy dự kiến đi kèm chip A20, với khả năng hỗ trợ 9 GB bộ nhớ RAM và modem C2 hứa hẹn kéo dài thời gian sử dụng pin.

iPhone 18e dường như vẫn giữ nguyên thiết kế của iPhone 17e.

Tuy nhiên, iPhone 18 được kỳ vọng sẽ có màn hình 120Hz và camera siêu rộng, trong khi iPhone 18e có thể sẽ có phiên bản chip A20 với ít lõi GPU hơn và tốc độ sạc chậm hơn. Một số thông tin vẫn chưa rõ ràng, bao gồm camera selfie và các tính năng như Camera Control và Dynamic Island.

Giá của hai mẫu điện thoại này vẫn chưa được xác định, đặc biệt sau khi giá bán của iPhone 17 và 17e tăng lên ngay cả trước khi iPhone 18 Pro ra mắt vào tháng 9.

Dù gặp khó khăn trong việc sản xuất, người hâm mộ Apple vẫn có thể thông cảm với những thách thức mà ngành công nghệ đang phải đối mặt. Hy vọng rằng những vấn đề trong sản xuất iPhone 18 sẽ được giải quyết sớm để đảm bảo sự thành công của sản phẩm này.