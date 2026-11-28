Mới đây, YouTuber nổi tiếng IShowSpeed gây chú ý khi hoàn thành quãng đường 100 m chỉ trong 10,352 giây trước sự chứng kiến của huyền thoại điền kinh Usain Bolt. Thành tích ấn tượng khiến dân mạng đặt câu hỏi liệu nam streamer có tiềm năng trở thành vận động viên chạy nước rút chuyên nghiệp hay không.

IShowSpeed gây bất ngờ với thành tích chạy bộ

Ngày 22/11, YouTuber IShowSpeed đăng tải video mang tên I RACED USAIN BOLT! (Tôi đã đua với Usain Bolt!), ghi lại quá trình tập luyện và thử sức chạy nước rút cùng huyền thoại điền kinh Jamaica.

Video thuộc mùa thứ hai của loạt chương trình Speed Goes Pro, nơi IShowSpeed được các vận động viên nổi tiếng hướng dẫn kỹ thuật và thử sức ở nhiều môn thể thao khác nhau. Trong lần thử sức này, nam YouTuber hoàn thành cự ly 100 m với thời gian 10,352 giây, một kết quả đáng chú ý đối với người không có nền tảng điền kinh chuyên nghiệp.

IShowSpeed gây sốt với thành tích chạy bộ.

Thành tích nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dân mạng, đặc biệt khi người hướng dẫn IShowSpeed lại là Usain Bolt, một trong những vận động viên chạy nước rút vĩ đại nhất lịch sử.

Usain Bolt hiện nắm giữ kỷ lục thế giới chạy 100 m nam với thành tích 9,58 giây, được thiết lập tại Giải vô địch điền kinh thế giới năm 2009. Trong sự nghiệp, huyền thoại người Jamaica giành tổng cộng 8 huy chương vàng Olympic, đồng thời thống trị đường chạy tốc độ trong nhiều năm.

Dù thành tích của IShowSpeed vẫn chậm hơn kỷ lục thế giới của Bolt khoảng 0,77 giây, kết quả này vẫn gây ấn tượng bởi nam YouTuber chưa trải qua quá trình đào tạo chuyên nghiệp nào.

Sau khi video được đăng tải, dân mạng bàn luận về khả năng IShowSpeed theo đuổi sự nghiệp điền kinh trong tương lai, thay vì chỉ tập trung vào hoạt động sáng tạo nội dung trên mạng.

IShowSpeed được đánh giá có tiềm năng chạy

Một trong những khoảnh khắc đáng chú ý nhất của video là phản ứng tích cực của Usain Bolt sau khi chứng kiến thành tích chạy 100 m của IShowSpeed. Huyền thoại điền kinh tỏ ra ấn tượng trước màn thể hiện của nam streamer và nhìn nhận anh có tiềm năng phát triển trong bộ môn chạy nước rút.

Đáng chú ý, biểu đồ so sánh tốc độ được chia sẻ sau cuộc chạy còn cho thấy một chi tiết bất ngờ. Trong 15 m đầu tiên, IShowSpeed được ghi nhận đạt tốc độ cao hơn Bolt ở cùng giai đoạn tăng tốc, cho thấy nam YouTuber có khả năng bứt tốc tốt ngay khi xuất phát.

IShowSpeed được huyền thoại điền kinh Usain Bolt đánh giá cao.

Tuy nhiên, kết quả này không có nghĩa IShowSpeed nhanh hơn Usain Bolt trên toàn bộ quãng đường 100 m. Huyền thoại người Jamaica vẫn sở hữu kỷ lục thế giới 9,58 giây cùng nhiều năm kinh nghiệm thi đấu và rèn luyện chuyên nghiệp.

Dù vậy, việc được tập luyện cùng Usain Bolt và nhận những đánh giá tích cực từ một vận động viên hàng đầu thế giới vẫn là dấu mốc đáng nhớ đối với IShowSpeed.

Được biết, nam YouTuber vốn nổi tiếng nhờ phong cách livestream sôi động, những phản ứng hài hước và các hoạt động giải trí thu hút đông đảo khán giả. Trong những năm gần đây, anh cũng thường xuyên tham gia các thử thách thể thao và thể hiện niềm đam mê đặc biệt với những hoạt động đòi hỏi tốc độ, sức mạnh.