Vì sao Apple phải chờ Samsung mới có thể ra mắt iPhone 18?

Trong sự kiện tháng 9 vừa qua, Apple đã không giới thiệu phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn, một điều không gây bất ngờ khi thông tin về sự trì hoãn đã được lan truyền trên mạng trong nhiều tháng. Ban đầu, nhiều người cho rằng nguyên nhân là do giá bộ nhớ tăng cao và tắc nghẽn chuỗi cung ứng.

Samsung đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng cảm biến camera cho iPhone 18

Tuy nhiên, theo báo cáo từ ấn phẩm Semiconportal của Nhật Bản, nguyên nhân chính lại đến từ Samsung. Cụ thể, Apple đã quyết định hoãn ra mắt iPhone 18 để Samsung có đủ thời gian sản xuất cảm biến camera cho thiết bị này.

Trong nhiều năm qua, Sony là nhà cung cấp chính các cảm biến camera cho iPhone, nhưng thỏa thuận độc quyền của họ sẽ kết thúc vào năm nay. Để chuẩn bị cho tương lai, Apple đã ký kết thỏa thuận với Samsung vào năm ngoái nhằm cung cấp chip cảm biến camera cho các mẫu iPhone tiếp theo.

Apple muốn đảm bảo nguồn cung cho iPhone 18

Các nguồn tin cho biết, Samsung đã bắt đầu thử nghiệm các cảm biến camera hiệu năng cao mới cho iPhone vào mùa xuân, dẫn đến việc sản xuất hàng loạt bị trì hoãn đến mùa thu. Để đảm bảo nguồn cung cho iPhone 18, Apple đã quyết định chia nhỏ đợt phát hành và lùi thời điểm ra mắt sang đầu năm sau.

Mặc dù Sony không còn độc quyền cung cấp cảm biến hình ảnh CMOS cho iPhone, công ty này vẫn giữ vai trò trong chuỗi cung ứng của Apple. Apple đang chuyển sang chiến lược hai nhà cung cấp nhằm phục vụ hai mục tiêu chính. Thứ nhất, chiến lược này phù hợp với Chương trình Sản xuất tại Mỹ (AMP) của Apple, khi các chip cảm biến camera mới sẽ được sản xuất tại nhà máy của Samsung ở Texas. Đây là một phần trong cam kết đầu tư 100 tỷ USD của Apple vào ngành sản xuất tại Mỹ.

Thứ hai, việc áp dụng mô hình hai nhà cung cấp sẽ tạo ra sự cạnh tranh về giá, giúp Apple giảm chi phí linh kiện cho các mẫu iPhone trong tương lai. Tuy nhiên, điều này khó có thể làm giảm giá bán lẻ của iPhone 18 do chi phí bộ nhớ và sản xuất chip đang gia tăng.

Dù việc trì hoãn ra mắt iPhone 18 có thể gây lo ngại, nhưng dường như nó không ảnh hưởng đến lợi nhuận của Apple, khi công ty vẫn đạt doanh thu quý 3 cao nhất từ trước đến nay.