Bức ảnh do tàu quỹ đạo Mars Reconnaissance Orbiter của NASA chụp năm 2008 ghi lại những cấu trúc kỳ lạ trông giống các hàng cây khẳng khiu mọc trên đỉnh những cồn cát đóng băng gần cực Bắc của sao Hỏa.

Tuy nhiên, đây không phải dấu hiệu của sự sống mà là hiện tượng tự nhiên liên quan đến sự thay đổi theo mùa trên hành tinh đỏ.

Những hàng cây kỳ lạ mọc lên từ các cồn cát đóng băng ở cực Bắc sao Hỏa. (Ảnh: NASA)

Theo Science Alert, đến nay, các tàu thăm dò và thiết bị quan sát trên quỹ đạo vẫn chưa tìm thấy bằng chứng về sự tồn tại của thực vật trên sao Hỏa. Những hình ảnh giống cây cối thực chất là hiện tượng đánh lừa thị giác do góc quan sát.

Khi lật ngược bức ảnh, các cấu trúc giống thân và cành cây trở thành những vệt cát tối màu kéo dài trên nền băng sáng. Chúng hình thành khi cát từ bên trong cồn bị xáo trộn và trượt xuống sườn dốc, dưới tác động của quá trình thăng hoa băng carbon dioxide (CO₂).

Giống Trái Đất, sao Hỏa cũng trải qua các mùa trong năm do trục quay nghiêng so với mặt phẳng quỹ đạo quanh Mặt Trời. Tuy nhiên, sự thay đổi nhiệt độ trên hành tinh này tạo ra những hiện tượng khác biệt.

Vào mùa đông, nhiệt độ tại các vùng cực sao Hỏa giảm sâu, khiến carbon dioxide trong khí quyển đóng băng thành tuyết và sương giá, phủ lên bề mặt một lớp băng khô.

Khi mùa xuân đến, lớp băng này không tan thành chất lỏng như băng nước trên Trái Đất mà chuyển trực tiếp từ thể rắn sang thể khí, quá trình được gọi là thăng hoa.

Ánh sáng Mặt Trời xuyên qua lớp băng tương đối trong suốt, làm nóng bề mặt bên dưới, khiến khí tích tụ và tạo áp suất. Khi áp suất đủ lớn, khí thoát ra qua các khe nứt, cuốn theo cát và bụi.

Lượng cát bị xáo trộn sau đó trượt xuống các sườn dốc, để lại những vệt dài sẫm màu. Nhìn từ trên cao, chúng giống những thân cây với nhiều nhánh vươn ra trên nền băng trắng.

Đáng chú ý, camera HiRISE trên tàu Mars Reconnaissance Orbiter còn ghi lại một đám bụi nhỏ bốc lên khi vật chất trượt xuống cồn cát trong bức ảnh năm 2008, cung cấp bằng chứng trực tiếp về hiện tượng này.

Trong nghiên cứu công bố năm 2011, nhà khoa học vũ trụ Candice Hansen-Koharcheck cùng các cộng sự đã so sánh hình ảnh cồn cát tại cực Bắc sao Hỏa qua nhiều năm, phát hiện địa hình khu vực liên tục biến đổi.

Một số cồn cát hình thành rãnh xói mòn và hốc lõm mới, trong khi những cồn khác tích tụ thêm cát dưới chân dốc. Tại 5 cồn cát được khảo sát, rìa dưới sườn dốc dịch chuyển 2,2 - 4,7 m chỉ sau một năm sao Hỏa.

Đến mùa hè, lớp băng biến mất, những vệt tối cũng dần bị gió xóa mờ. Khi mùa đông trở lại, băng tiếp tục bao phủ các cồn cát, chuẩn bị cho sự xuất hiện của những “hàng cây” mới vào mùa xuân năm sau.