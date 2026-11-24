Ngày 19/11 (giờ Mỹ), NASA thông báo cả tàu tự hành Perseverance và tàu quỹ đạo Mars Odyssey đều phải tạm dừng công việc khoa học do sự cố kỹ thuật, đồng thời bày tỏ hy vọng hai thiết bị sẽ hoạt động trở lại vào cuối tháng 11.

Trước đó, 19 ngày sau khi vượt kỷ lục quãng đường di chuyển ngoài Trái Đất 45,16 km của tàu Opportunity vào ngày 11/10, radio UHF chính của Perseverance đã ngừng gửi tín hiệu "nhịp tim" về máy tính trung tâm và trang web sứ mệnh cũng ngừng đăng tải ảnh thô từ ngày 7/11.

Sự cố kỹ thuật kép khiến hai tàu thăm dò sao Hỏa của NASA phải tạm dừng nhiệm vụ.

Sau khi tự phát hiện lỗi, chuyển sang radio UHF dự phòng và kích hoạt chế độ an toàn, Perseverance đã được đội điều hành đưa trở lại trạng thái bình thường nhưng radio dự phòng chỉ đạt khoảng một nửa công suất dự kiến. Đội ngũ kỹ thuật buộc phải ngắt nốt thiết bị này để tàu liên lạc thẳng với các ăng-ten thuộc Mạng lưới Không gian sâu (Deep Space Network) trên Trái Đất qua ăng-ten độ lợi cao với tốc độ dữ liệu thấp hơn, đồng thời tạm dừng quan sát camera để ưu tiên gửi dữ liệu chẩn đoán trong trạng thái ổn định.

Tình hình của tàu quỹ đạo Mars Odyssey (đến sao Hỏa từ tháng 10/2001) đang nghiêm trọng hơn khi gặp trục trặc ở bánh xe phản lực vào ngày 4/11 và rơi vào chế độ an toàn đến ngày 6/11. Do cần ít nhất ba trong số bốn bánh xe phản lực để giữ hướng trong không gian và đã mất một bánh từ năm 2013, tàu vẫn chưa thể nối lại công việc khoa học hay chuyển tiếp dữ liệu cho các tàu trên bề mặt dù đã thoát chế độ an toàn được hai tuần.

Đội điều hành từng kích hoạt thành công bánh xe lỗi quay trở lại khi ra lệnh và đang tiếp tục kiểm tra trong tuần cuối tháng 11 để xác định khả năng phục hồi. Tuy nhiên, nếu bánh xe này hỏng hoàn toàn, nhóm kỹ thuật sẽ phải chuyển sang định hướng tàu bằng động cơ đẩy, khiến lượng nhiên liệu hydrazine còn lại chỉ đủ duy trì hoạt động trong khoảng một đến hai tháng.

Tàu Mars Odyssey.

Dù kết quả kiểm tra ra sao, Mars Odyssey đã thiết lập kỷ lục hoạt động tại sao Hỏa lâu hơn mọi tàu vũ trụ khác, tạo ra những bản đồ toàn cầu đầu tiên về thành phần bề mặt cũng như lập bản đồ nước và băng ngầm ở độ sâu khoảng 1 mét. NASA khẳng định sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến mới nhất về tình trạng của hai tàu thăm dò này.