iPhone 18 Pro có thể trở thành nguồn cảm hứng cho Galaxy S27 Ultra

Samsung đang đứng trước cơ hội để cải tiến dòng Galaxy S27 Ultra, khi công ty có thể học hỏi từ những thành công của Apple với iPhone 18 Pro và iPhone 17 Pro. Đáng chú ý, nhiều người được cho là sẽ hoan nghênh nếu Samsung thực hiện những thay đổi này.

Samsung sẽ mang đến nét tươi mới trong thiết kế khi ra mắt loạt Galaxy S27?

Thiết kế mới cho Galaxy S27 Ultra

Mặc dù có nhiều ý kiến trái chiều về thiết kế bị rò rỉ của Galaxy S27 Ultra, nhưng giới phân tích nhận định rằng một diện mạo mới sẽ mang lại sức sống mới cho dòng điện thoại cao cấp của Samsung. Mặc dù đã trở thành biểu tượng, nhưng bố cục ba camera hiện tại trên Galaxy S26 Ultra là đã trở nên lỗi thời. Việc thay đổi thiết kế không chỉ là cần thiết mà còn có thể thúc đẩy doanh số bán hàng.

Để rõ hơn, iPhone 17 Pro và 17 Pro Max đã từng bị chỉ trích trước khi ra mắt, nhưng sau đó lại trở nên rất phổ biến. Điều này cho thấy người tiêu dùng đang tìm kiếm sự mới mẻ và khác biệt thay vì cứ phụ thuộc vào kiểu dáng cũ kỹ. Nếu Samsung quyết định ra mắt một thiết kế mới cho Galaxy S27 Ultra, rất có thể người dùng sẽ đổ xô đến các cửa hàng để sở hữu sản phẩm này.

Galaxy S27 Ultra cũng sẽ bị loại bỏ một ống kính tele.

Một điểm thú vị khác là khả năng Samsung sẽ hồi sinh màu đỏ tía (Burgundy) cho Galaxy S27 Ultra. Đây là màu sắc đã từng xuất hiện trên Galaxy S22 Ultra và được nhiều người yêu thích. Việc Samsung đưa màu đỏ tía trở lại có thể là một chiến lược cạnh tranh với iPhone 18 Pro và 18 Pro Max, đồng thời thu hút sự chú ý của người tiêu dùng.

Nâng cấp đáng chú ý khác

Ngoài thiết kế và màu sắc, Galaxy S27 Ultra còn được kỳ vọng sẽ vượt qua giới hạn dung lượng pin 5.000 mAh, một cột mốc mà Samsung đã giữ vững trong suốt 7 năm qua. Thêm vào đó, hãng cũng đang cải tiến phần mềm chụp ảnh để mang lại chất lượng hình ảnh chân thực hơn, tương tự như iPhone.

Galaxy S26 Ultra có thể là chiếc điện thoại Ultra cuối cùng của Samsung đi kèm pin 5.000 mAh.

Cuối cùng, Galaxy S27 Ultra sẽ được trang bị màn hình cải tiến và tính năng bảo vệ quyền riêng tư tốt hơn, giúp người dùng cảm thấy thoải mái hơn khi sử dụng. Đây sẽ là một sản phẩm với nhiều tính năng mới, và hy vọng Samsung sẽ thực hiện những cải tiến này một cách suôn sẻ.