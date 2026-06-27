Giá của bộ tứ iPhone 18 đã được tiết lộ, liệu có xứng đáng sở hữu?

Điều đáng ngạc nhiên là khi Apple công bố tăng giá đồng loạt cho toàn bộ dòng sản phẩm của mình, iPhone lại không bị ảnh hưởng.

iPhone là sản phẩm mang lại doanh thu lớn nhất của Apple, chiếm hơn 60% tổng doanh thu kể từ năm 2008 theo báo cáo của Business of Apps. Và giờ đây, cuối cùng Apple cũng chứng minh rằng hãng không miễn nhiễm với "RAMaggedon" (cơn bão tăng giá).

iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max.

Các nhà phân tích tại IDC dự đoán, Apple sẽ công bố tăng giá vào thời điểm tới. Nhà phân tích Nabila Popal của IDC dự báo, công ty sẽ tăng 100 USD cho các mẫu iPhone 18 Pro và 50 USD cho các mẫu iPhone 18 tiêu chuẩn.

Tuy nhiên, có vẻ như mức tăng giá đối với iPad và máy tính xách tay Mac lớn hơn nhiều so với dự kiến.

Khi AI ngốn bộ nhớ và dung lượng lưu trữ, việc các công ty công bố tăng giá sản phẩm để đối phó với tình trạng thiếu hụt đang diễn ra ngày càng phổ biến. Cùng thời điểm Apple công bố tăng giá, Microsoft cũng tiết lộ rằng giá Xbox sắp tăng trở lại.

Cả Apple và Microsoft đều đổ lỗi cho “khủng hoảng linh kiện” về sự tăng giá cho các sản phẩm của mình.

Giá dự kiến của dòng iPhone 18:

Phó chủ tịch nghiên cứu của Counterpoint, Neil Shah chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng tình hình sẽ không tốt hơn, ít nhất là trong hai năm tới”. Shah nói thêm rằng các công ty có thể bắt đầu đẩy mạnh các sản phẩm cao cấp khi người tiêu dùng từ chối các mẫu “giá rẻ” yếu hơn và chi phí cao hơn của chúng.

Apple cũng đã đầu tư vào công nghệ AI trong vài năm qua. Kể từ năm 2024, hãng đã hợp tác với OpenAI và Google để tích hợp các mô hình AI của công ty vào Apple Intelligence. Đồng thời, "ông trùm" công nghệ này đã tuyển dụng và sa thải nhiều nhà phát triển AI khác nhau để tạo ra Apple Intelligence.