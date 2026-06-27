Apple có thể khiến nhiều người bất ngờ với quyết định trên iPhone 18

Theo thông tin từ nhà phân tích Ming-Chi Kuo của TF International Securities, thế hệ iPhone tiếp theo của Apple, bao gồm iPhone 18 và iPhone 18e, sẽ có một nâng cấp nhỏ về RAM từ 8 GB lên 9 GB. Mặc dù không phải là một sự thay đổi lớn, nhưng việc tăng thêm dung lượng RAM này được cho là cần thiết để hỗ trợ các tính năng AI đang phát triển của Apple trong iOS 27.

iPhone 18 sẽ nâng cấp RAM, nhưng chỉ thêm 1 GB.

Kuo cho biết, các cuộc kiểm tra chuỗi cung ứng gần đây cho thấy iPhone 18 và iPhone 18e sẽ sử dụng chip A20 và được trang bị 9 GB RAM. Sự bổ sung này không nhằm mục đích mở khóa các tính năng AI mới, mà chủ yếu để giúp các thiết bị xử lý mượt mà hơn các tác vụ liên quan đến Apple Intelligence.

Đối với các mẫu cao cấp hơn như iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, cũng như chiếc iPhone màn hình gập được đồn đoán, Apple sẽ tiếp tục trang bị 12 GB RAM. Điều đó cho thấy Apple tin rằng dung lượng này đã đủ cho các tác vụ AI phức tạp nhất.

Mặc dù việc nâng cấp từ 8 GB lên 9 GB có vẻ không ấn tượng so với nhiều điện thoại Android cao cấp hiện nay với RAM lên đến 16 GB hoặc 24 GB, nhưng Apple thường không theo đuổi dung lượng bộ nhớ lớn chỉ vì lý do tiếp thị. Hãng thường chỉ bổ sung đủ RAM để hỗ trợ các tính năng phần mềm mới, nhờ vào sự tích hợp chặt chẽ giữa phần cứng và phần mềm.

iPhone 18 Pro vẫn giữ nguyên RAM 12 GB như tiền nhiệm.

Nếu dự đoán của Kuo là chính xác, việc tăng thêm RAM không chỉ giúp iPhone 18 hoạt động nhanh hơn mà còn đảm bảo rằng Apple Intelligence không làm chậm thiết bị. Với việc iOS 27 dự kiến sẽ tích hợp AI sâu hơn vào hệ điều hành, các mô hình chạy nền và xử lý trên thiết bị sẽ cần nhiều tài nguyên hơn, việc bổ sung RAM một chút có thể giúp iPhone 18 theo kịp mà không cần người dùng phải chi tiền cho phiên bản Pro. Mặc dù không phải là nâng cấp nổi bật nhất, nhưng đây có thể là một trong những cải tiến quan trọng nhất cho thế hệ tính năng AI tiếp theo của Apple.