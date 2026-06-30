Phát hiện loạt tín hiệu lạ từ hệ sao khác truyền về Trái Đất

Viện SETI vừa hoàn thành cuộc săn tìm dấu vết công nghệ ngoài hành tinh từ một vật thể liên sao vô cùng quý hiếm mang tên 3I/ATLAS. Đây là vật thể từ hệ sao khác thứ ba được xác nhận tiến vào Hệ Mặt Trời của chúng ta, sau hai hiện tượng 1I/'Oumuamua và 2I/Borisov trước đó.

Hệ thống kính viễn vọng Allen tại đài quan sát vô tuyến Hat Creek.

Sử dụng Mảng Kính thiên văn Allen (ATA) tại California, các nhà nghiên cứu đã nhanh chóng quét một dải tần số vô tuyến cực rộng chưa đầy một ngày sau khi vật thể được công bố. Dù các dữ liệu trước đó cho thấy 3I/ATLAS hoạt động như một sao chổi tự nhiên, các nhà khoa học vẫn không bỏ qua cơ hội hy hữu này để tìm kiếm các dấu hiệu công nghệ nhân tạo.

Trong hơn bảy giờ quan sát liên tục từ tần số 1 - 9 GHz, hệ thống kính thiên văn tiên tiến đã ghi nhận gần 74 triệu tín hiệu băng hẹp. Sau khi lọc bỏ các nhiễu sóng từ hoạt động của con người, nhóm nghiên cứu đã chọn ra khoảng 200 ứng viên khớp với chuyển động của vật thể để tiến hành phân tích sâu.

Tuy nhiên, một cuộc điều tra kỹ lưỡng sau đó xác nhận toàn bộ số tín hiệu này đều bắt nguồn từ công nghệ trên Trái Đất hoặc từ các vệ tinh đang quay quanh hành tinh của chúng ta. Kết quả nghiên cứu đã loại trừ hoàn toàn khả năng tồn tại của các máy phát vô tuyến mạnh hơn 10 - 110 watt gần 3I/ATLAS, tương đương công suất của một thiết bị gia dụng thông thường.

Hình minh họa.

Dù không phát hiện ra dấu vết công nghệ ngoài hành tinh nào, dự án này đã củng cố vững chắc kết luận 3I/ATLAS là một thiên thể vũ trụ hoàn toàn tự nhiên. Việc nghiên cứu những vị khách liên sao như thế này vẫn đóng vai trò vô cùng quan trọng, giúp khoa học hiểu rõ cách các hệ hành tinh khác hình thành và tiến hóa.

Các chuyên gia nhấn mạnh, trong tương lai, chính những con tàu Voyager của loài người cũng sẽ trở thành vật thể nhân tạo đi vào các hệ sao khác. Do đó, việc duy trì các cuộc săn tìm và hiểu rõ sự phân bố tự nhiên của vật chất liên sao sẽ là chìa khóa mở ra bằng chứng đầu tiên về sự sống ngoài Trái Đất khi có các vật thể bất thường xuất hiện.