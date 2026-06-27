Hàng loạt thông tin bí mật về iPhone 18 Pro bị lộ

Theo AppleInsider, vụ tấn công mạng nhằm vào Tata hồi tháng 6 đã khiến hơn 630GB dữ liệu nội bộ bị đánh cắp. Tata hiện là một trong những đối tác sản xuất và lắp ráp iPhone của Apple cùng với Foxconn, đồng thời tham gia sản xuất linh kiện cho các mẫu iPhone mới.

Sau khi phân tích sơ bộ các dữ liệu bị rò rỉ, AppleInsider cho biết đã xác nhận sự tồn tại của nhiều tài liệu thiết kế liên quan đến iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Những tài liệu này bao gồm: sơ đồ bo mạch chủ, bảng dữ liệu của nhiều chip do Apple tự phát triển, bao gồm A20 Pro và modem C2 cùng danh sách mã linh kiện sử dụng trên thiết bị.

Ảnh concept iPhone 18 Pro.

Theo nguồn tin, các sơ đồ mạch mang đầy đủ đặc điểm của tài liệu kỹ thuật chính hãng Apple và được thiết kế bằng phần mềm Siemens NX, thường được Apple sử dụng trong quá trình phát triển phần cứng. Tài liệu mô tả chi tiết bố cục bo mạch logic, vị trí từng linh kiện cũng như nhà cung cấp của từng thành phần.

Đáng chú ý, bảng dữ liệu của A20 Pro – có tên mã Borneo cho thấy Apple tiếp tục nâng cấp hiệu năng của bộ xử lý thế hệ mới. Ngoài sức mạnh xử lý được cải thiện, tài liệu còn đề cập đến bộ xử lý tín hiệu hình ảnh (ISP) mới và các tính năng tăng cường bảo mật màn hình.

Trong khi đó, tài liệu về modem C2, có tên mã Ganymede xác nhận linh kiện này sẽ được sử dụng trên dòng iPhone 18 Pro. Thông tin này trùng khớp với nhiều tin đồn từng xuất hiện từ cuối năm 2025 và đầu năm 2026 về kế hoạch Apple tiếp tục mở rộng việc sử dụng modem do hãng tự phát triển.

Mặc dù nhiều tài liệu liên quan đến iPhone 18 Pro bị đánh cắp nhưng lại không chứa quá nhiều thông tin mới về sản phẩm. Ngoài một tài liệu nhắc đến iPhone Fold với mã định danh V68, hầu như không có dữ liệu đáng kể nào liên quan đến các thiết bị Apple khác ngoài iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Nhiều dữ liệu đã bị đăng tải lên mạng xã hội X.

Phần lớn dữ liệu bị lấy cắp là các tài liệu phục vụ kiểm soát chất lượng, thử nghiệm phần cứng, dây chuyền lắp ráp, các bản dựng iOS không có giao diện người dùng và video thử nghiệm độ bền. Đáng chú ý, những video này chủ yếu liên quan đến iPhone 17 Pro hoặc iPhone 15 thay vì các mẫu iPhone chưa ra mắt.

Một chi tiết đáng chú ý khác là Apple sử dụng các hình ảnh mô phỏng trên hộp sản phẩm trong quá trình phát triển nhằm hạn chế rò rỉ thông tin. Một số hộp thử nghiệm hiển thị hình ảnh chiếc iPhone với cụm camera giống iPad Pro M4 – thiết kế chưa từng tồn tại trên bất kỳ sản phẩm thương mại nào.

AppleInsider nhận định vụ tấn công lần này thiên về số lượng dữ liệu hơn là giá trị thực tế. Dù nhiều tài liệu đã bị đánh cắp, các thông tin quan trọng về cấu hình sản phẩm vẫn được bảo vệ khá chặt chẽ. Chẳng hạn, các tài liệu liệt kê linh kiện đều được ẩn thông tin màu sắc sản phẩm theo yêu cầu của các thỏa thuận bảo mật (NDA).