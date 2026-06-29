Một biểu tượng của Nokia sắp hồi sinh sau hơn một thập kỷ

Một chứng nhận mới xuất hiện trên website của HMD đã tiết lộ thiết bị mang mã TA-1779, đi kèm tên gọi HMD Asha 305, cho thấy mẫu điện thoại này đang tiến gần ngày ra mắt.

Nokia Asha 305 ra mắt năm 2012.

Nokia Asha 305 từng được giới thiệu vào năm 2012 như một mẫu điện thoại cảm ứng giá rẻ chạy hệ điều hành Series 40. Máy sở hữu màn hình 3 inch, camera 2 MP, RAM 32 MB, bộ nhớ trong hạn chế nhưng vẫn được nhiều người ưa chuộng nhờ thiết kế nhỏ gọn, pin có thể tháo rời, khe cắm thẻ nhớ microSD và jack tai nghe 3,5 mm.

Phiên bản mới của Nokia Asha 305 sẽ không đơn thuần là bản tái phát hành. Thông tin từ chứng nhận cho thấy thiết bị hỗ trợ kết nối LTE, đồng nghĩa HMD đã nâng cấp phần cứng để đáp ứng nhu cầu sử dụng hiện nay. Giới quan sát nhận định đây sẽ là mẫu điện thoại hướng đến những người muốn có một thiết bị nhỏ gọn phục vụ các nhu cầu cơ bản thay vì smartphone truyền thống.

Theo Gizmochina, HMD Asha 305 nhiều khả năng sẽ đi theo công thức của mẫu HMD Touch 4G ra mắt trước đó. Thiết bị có thể sở hữu màn hình khoảng 3,2 inch, chạy hệ điều hành nhẹ, hỗ trợ gọi điện, nhắn tin, nghe nhạc và một số ứng dụng cơ bản, đồng thời vẫn giữ những đặc điểm quen thuộc như pin tháo rời, khe cắm thẻ nhớ và trọng lượng nhẹ.

Chứng nhận trên website của HMD.

Sự xuất hiện của Asha 305 mới diễn ra trong bối cảnh HMD liên tục làm mới nhiều dòng điện thoại mang phong cách cổ điển như Nokia 3210 hay các mẫu điện thoại phổ thông hỗ trợ 4G. Việc đưa thương hiệu Asha trở lại được xem là bước đi tiếp theo nhằm đáp ứng nhóm người dùng muốn hạn chế sự phụ thuộc vào smartphone nhưng vẫn cần các tính năng liên lạc hiện đại.

Hiện HMD chưa công bố cấu hình chi tiết, giá bán hay thời điểm ra mắt chính thức của Asha 305 mới. Tuy nhiên, việc thiết bị đã xuất hiện trong các hồ sơ chứng nhận cho thấy ngày trình làng có thể không còn xa.