iPhone 18 Pro sẽ có thêm màu hồng Cherry cực hot

Một báo cáo mới cho biết, màu sắc mới của iPhone 18 Pro/ iPhone 18 Pro max năm nay chính là Đỏ Anh Đào.

Theo đó, năm nay, Apple đã loại bỏ màu Cam Vũ Trụ trên iPhone 17 Pro và chuyển sang màu Đỏ Anh Đào hấp dẫn hơn cho cặp iPhone 18 Pro.

iPhone 18 Pro sẽ có thêm màu hồng Cherry.

Macworld đã cung cấp danh sách các màu sắc dự kiến của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max mới:

- Đỏ Anh Đào

- Xanh Nhạt

- Xám Đậm

- Bạc

Trong đó, màu bạc của bộ đôi iPhone 18 Pro sẽ giống với iPhone 17 Pro hiện tại. Màu xanh nhạt này sẽ giống với màu Xanh Sương Mù của iPhone 17 hiện tại.

Các màu dự kiến của iPhone 18 Pro.

Việc sử dụng màu Đỏ Anh Đào mới sẽ giúp iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sự nổi bật và sang trọng hơn.

Trước đó, Apple cũng đã từng sử dụng màu Đỏ Đậm. Vào tháng 11/2025, hãng đã bán 10 phụ kiện với màu sắc này, bao gồm bộ sạc, cáp và ốp lưng.

Với 4 màu sắc dự kiến như trên, iPhone 18 Pro sẽ dễ dàng được phân biệt với các phiên bản cũ hơn. Ngoài ra, màu Đỏ Anh Đào cũng khác biệt hoàn toàn với những sản phẩm "đối thủ" - thường xuyên dùng màu Hồng hoặc màu Xanh lá.

Theo các tin đồn, cặp flagship sẽ được công bố vào mùa thu năm nay cùng với iPhone Ultra màn hình gập. iPhone 18 tiêu chuẩn và iPhone Air 2 sẽ được trình làng vào đầu năm sau.