Chiêm ngưỡng màu cực hot của iPhone 18 Pro

Sự kiện: iPhone 18

Phiên bản màu cực đẹp của iPhone 18 Pro đã được lộ diện, khiến fan hâm mộ vô cùng háo hức.

Theo một số báo cáo, Apple đang xem xét tùy chọn màu đỏ đậm cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sắp ra mắt. Giờ đây, theo một thông tin rò rỉ mới, chúng ta có thể hình dung khá rõ màu đỏ này sẽ đẹp như thế nào.

Theo các chuyên gia, trong các năm gần đây, Apple đã rất thành công với các lựa chọn màu sắc cho dòng iPhone Pro cao cấp. Màu xanh lam đậm, tím, xanh lá cây và cam vũ trụ đều rất tuyệt vời và công ty vẫn chưa ngừng thử nghiệm với các màu sắc mới. Ngay cả chiếc MacBook Neo mới ra mắt cũng đã tạo nên sự đột phá cho dòng máy tính xách tay cao cấp của công ty bằng cách giới thiệu những màu sắc thú vị như màu Citrus.

iPhone 18 Pro sẽ có màu đỏ đậm.

Nếu màu đỏ đậm của iPhone 18 Pro thực sự xuất hiện thì đây sẽ là một trong những chiếc điện thoại đẹp nhất được ra mắt trong năm nay.

Đáng tiếc, theo hầu hết các báo cáo trong những tháng gần đây, Apple vẫn sẽ không cung cấp tùy chọn màu đen cho các mẫu iPhone 18 Pro. Mặt khác, iPhone màn hình gập sẽ chỉ có màu đen và trắng.

Dự kiến, chỉ có iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ ra mắt vào cuối năm nay cùng với iPhone Ultra. iPhone 18 tiêu chuẩn và iPhone Air 2 (nếu có) dự kiến ​​ra mắt vào đầu năm sau cùng với iPhone 18e.

10 thay đổi dự kiến trên iPhone 18 Pro
Dựa trên thông tin từ chuỗi cung ứng, người dùng có thể phần nào thấy được "chân dung" của iPhone 18 Pro và 18 Pro Max.

Theo An Nhiên - Phone Arena

-13/04/2026 12:20 PM (GMT+7)
