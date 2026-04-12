10 thay đổi dự kiến trên iPhone 18 Pro

Màu đỏ dự kiến có mặt trên iPhone 18 Pro. Ảnh: Macrumors

Apple dự kiến công bố bộ đôi iPhone 18 Pro và mẫu iPhone màn hình gập vào tháng 9, trong khi các phiên bản iPhone 18, 18e và iPhone Air thế hệ hai có thể phải tới đầu năm 2027 mới được bán trên thị trường. Trang Macrumors tổng hợp một số thông tin rò rỉ về bộ đôi dòng Pro thời gian qua.

Tùy chọn màu đỏ đậm

Theo chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg, người từng đưa ra một số thông tin chính xác về các thiết bị chưa ra mắt của Apple, hãng đang thử nghiệm tông màu đỏ đậm (Deep Red) cho iPhone 18 Pro và 18 Pro Max.

Lần gần nhất Apple sử dụng màu đỏ là trên iPhone SE thế hệ thứ 3, iPhone 14 và iPhone 14 Plus cùng năm 2022.

Dynamic Island nhỏ gọn

Ngày 29/3, "chuyên gia tin đồn" Majin Bu dẫn nguồn tin từ chuỗi cung ứng rằng ‌Dynamic Island‌ của iPhone 18 Pro sẽ thu nhỏ 35% so với trên 17 Pro. Trước đó, ngày 27/3, tài khoản Ice Universe chia sẻ hình ảnh miếng dán màn hình được cho là của iPhone 18 Pro với lỗ khoét bé hơn đáng kể so với hiện tại.

Màn hình LTPO+ mới, tiết kiệm điện

Dòng 18 Pro dự kiến duy trì kích thước 6,3 inch và 6,9 inch tương tự trên iPhone 17 Pro. Máy sử dụng công nghệ màn hình LTPO+ mới tối ưu hóa điện năng tiêu thụ, hứa hẹn kéo dài thời lượng sử dụng pin cho thiết bị.

Camera thay đổi khẩu độ

Lần đầu tiên, camera chính 48 megapixel trên cả hai mẫu Pro 2026 sẽ hỗ trợ thay đổi khẩu độ vật lý. Điều này giúp người dùng kiểm soát lượng ánh sáng đi vào cảm biến và điều chỉnh độ sâu trường ảnh, nhờ đó xóa phông hiệu quả hơn.

Chip A20 Pro tiến trình 2 nm

Sản phẩm mới sẽ trang bị chip xử lý A20 Pro, được sản xuất trên tiến trình 2 nm thế hệ đầu tiên của TSMC. Bước tiến từ 3 nm lên 2 nm cùng công nghệ đóng gói mới được cho là mang lại hiệu suất vượt trội và tiết kiệm pin hơn thế hệ hiện tại.

Modem 5G thế hệ thứ ba của Apple

Apple sẽ trang bị modem C2 tự phát triển cho dòng Pro năm nay. Đây là bản nâng cấp từ chip C1X với tốc độ kết nối nhanh hơn và nhiều khả năng là modem tiết kiệm năng lượng nhất từ trước đến nay trên iPhone.

Chip kết nối N2

Sau phiên bản chip N1 trên iPhone 17, dòng iPhone 18 Pro dự kiến tích hợp N2 để cải thiện hiệu suất Wi-Fi 7, Bluetooth 6, đồng thời tăng độ ổn định cho các tính năng như AirDrop hay Điểm truy cập cá nhân.

Nút Camera Control đơn giản hóa

Nút điều khiển camera mới cũng sẽ được tinh giản, loại bỏ các thao tác vuốt để tránh nhầm lẫn, tập trung vào trải nghiệm bấm thuần túy.

Thay đổi mặt lưng kính

Lớp kính Ceramic Shield ở mặt lưng sẽ được điều chỉnh về thiết kế để tối ưu cho sạc MagSafe, có thể mang lại hiệu ứng mờ mới lạ hơn.

Duyệt web qua vệ tinh

Theo Bloomberg và The Information, modem C2 mới còn hỗ trợ tiêu chuẩn NR-NTN (mạng phi mặt đất), cho phép iPhone kết nối trực tiếp với vệ tinh để truy cập Internet thay vì giới hạn ở tin nhắn khẩn cấp như hiện nay. Thiết bị có thể duy trì kết nối vệ tinh ngay cả khi đang để trong túi quần hoặc đặt trong nhà nhờ việc nâng cấp hạ tầng mạng lưới vệ tinh đối tác.