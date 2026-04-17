iPhone 18 Pro Max: bước tiến công nghệ hay ‘canh bạc’ flagship?

Từ màn hình, hiệu năng cho đến hệ thống camera, tất cả đều cho thấy Apple có thể đang chuẩn bị một bản nâng cấp đáng kể với iPhone 18 Pro Max. Tuy nhiên, đi kèm với đó là câu hỏi quen thuộc: liệu những cải tiến này có đủ sức thuyết phục người dùng chấp nhận mức giá ngày càng cao?

Mô hình iPhone 18 Pro Max màu đỏ đậm. Ảnh: AppleInsider

Thời điểm ra mắt và giá bán: giữ vững phân khúc siêu cao cấp

Theo nhiều nguồn tin, Apple nhiều khả năng vẫn trung thành với lịch trình quen thuộc khi nhắm đến đầu tháng 9/2026 để trình làng dòng iPhone mới. Cụ thể, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max được cho là sẽ xuất hiện trong khoảng từ ngày 3 đến 10/9, tương tự chu kỳ ra mắt truyền thống của hãng trong nhiều năm qua.

Mức giá rò rỉ cho thấy iPhone 18 Pro có thể khởi điểm có thể giữ nguyên khoảng 1.199 USD (tương đương khoảng 31-32 triệu đồng) cho phiên bản 256GB, theo nhà phân tích uy tín Ming-Chi Kuo của TF International Securities.

Trong báo cáo nghiên cứu, nhà phân tích Jeff Pu của GF Securities nhận xét rằng Apple đã đàm phán với Samsung và SK Hynix để đạt được những thỏa thuận về chip nhớ mà Pu gọi là “có lợi” và hy vọng sẽ giảm chi phí của các bộ phận khác, chẳng hạn như camera và màn hình. Do đó, theo Pu, giá iPhone 18 Pro Max sẽ được giữ nguyên.

Và điều này chắc chắn đi ngược lại xu hướng chung. Động thái này sẽ rất đáng chú ý trong bối cảnh thị trường bộ nhớ hiện nay. Giá chip DRAM và NAND đã tăng mạnh trong những tháng gần đây. Vì thế, việc Apple có tăng giá iPhone 18 Pro Max hay không vẫn còn là câu hỏi lớn với người dùng.

Trong khi đó, iPhone gập của Apple được dự đoán có giá từ 1.999 USD trở lên, điều này có thể làm thay đổi cấu trúc giá toàn bộ dòng iPhone.

Nâng cấp màn hình và hiệu năng: trải nghiệm cao cấp hướng đến người dùng “pro”

Ở khía cạnh phần cứng, iPhone 18 Pro Max được cho là sẽ trang bị chip A20 Pro hoàn toàn mới, sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến. Đây có thể là bước nhảy vọt lớn về hiệu năng và hiệu suất năng lượng, giúp thiết bị xử lý tốt hơn các tác vụ nặng như AI, chơi game đồ họa cao hay chỉnh sửa video chuyên nghiệp.

Máy dự kiến đi kèm RAM 12GB – mức dung lượng đang trở thành tiêu chuẩn mới trên các flagship cao cấp. Ngoài ra, các tùy chọn bộ nhớ có thể lên đến 1TB, đáp ứng nhu cầu lưu trữ ngày càng lớn của người dùng.

Phiên bản iPhone 18 Pro nhỏ hơn nhiều khả năng sẽ chia sẻ cùng nền tảng phần cứng này, cho thấy Apple đang thu hẹp khoảng cách giữa hai model Pro, chỉ giữ lại sự khác biệt chủ yếu về kích thước và pin.

Về màn hình, iPhone 18 Pro Max được đồn đoán sở hữu tấm nền OLED 6,9 inch, trong khi bản Pro tiêu chuẩn là 6,3 inch. Cả hai đều hỗ trợ tần số quét 120Hz, mang lại trải nghiệm mượt mà trong mọi thao tác.

Đáng chú ý, độ sáng tối đa có thể tăng mạnh so với mức 1600 nits HDR hiện tại, một con số hứa hẹn cải thiện đáng kể khả năng hiển thị ngoài trời, đặc biệt trong điều kiện ánh sáng mạnh. Đây là yếu tố ngày càng quan trọng khi người dùng sử dụng smartphone cho nhiều hoạt động ngoài trời hơn.

Camera: cải tiến có chọn lọc, tập trung vào tính linh hoạt

Về khả năng nhiếp ảnh, các rò rỉ cho thấy iPhone 18 Pro Max có thể được trang bị biến camera mới từ Samsung. Công nghệ cảm biến ba lớp mới hứa hẹn cải thiện tốc độ chụp, giảm nhiễu và tăng dải tương phản động.

Ngoài ra, iPhone 18 Pro Max có thể được trang bị ống kính khẩu độ biến thiên, tính năng lần đầu xuất hiện trên iPhone. Điều này cho phép người dùng điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến, tương tự máy ảnh DSLR.

Kết quả là khả năng kiểm soát độ sâu trường ảnh tốt hơn, giúp chủ thể sắc nét hơn và hậu cảnh mờ mịn hơn, mở ra nhiều khả năng sáng tạo trong nhiếp ảnh di động.

Phiên bản iPhone 18 Pro cũng được cho là sẽ sử dụng cấu hình camera tương tự, tiếp tục củng cố chiến lược đồng nhất trải nghiệm giữa hai model cao cấp.

Ở mặt trước, cả hai thiết bị nhiều khả năng sẽ nâng cấp camera selfie lên 24MP, đảm nhiệm các nhu cầu chụp ảnh chân dung và gọi video. Dù không phải nâng cấp lớn về thông số, Apple thường tập trung cải thiện thuật toán xử lý hình ảnh, điều có thể mang lại chất lượng thực tế tốt hơn.

Tổng hợp các thông tin rò rỉ, iPhone 18 Pro Max dường như là một bản nâng cấp theo hướng “tiến hóa” thay vì “cách mạng”. Apple tập trung cải thiện những yếu tố cốt lõi như độ sáng màn hình, hiệu năng xử lý và tính linh hoạt của camera, những yếu tố trực tiếp ảnh hưởng đến trải nghiệm hàng ngày.

Tuy nhiên, câu hỏi lớn vẫn nằm ở mức giá. Với định vị ngày càng cao cấp, iPhone 18 Pro Max rõ ràng hướng đến nhóm người dùng sẵn sàng chi trả để có trải nghiệm tốt nhất, thay vì đại đa số người dùng phổ thông.

Cần lưu ý rằng tất cả những thông tin trên vẫn chỉ dừng ở mức tin đồn. Apple chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào và mọi chi tiết về cấu hình hay giá bán đều có thể thay đổi vào phút chót. Dẫu vậy, những gì đang rò rỉ đủ để cho thấy iPhone 18 Pro Max sẽ tiếp tục là một trong những tâm điểm công nghệ đáng chú ý nhất năm 2026.

(Tổng hợp)