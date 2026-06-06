Cách thanh toán không tiền mặt xuyên biên giới với VietQRGlobal

Bốn tháng đầu năm 2026, cả nước đã đón gần 8,8 triệu lượt, hoàn thành 35% kế hoạch (mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026) và lần đầu tiên ghi nhận bốn tháng liên tiếp vượt mốc 2 triệu lượt mỗi tháng.

Đã có thêm cách thanh toán bằng mã QR tiện dụng hơn cho du khách quốc tế.

Trong bối cảnh đó, ba "ông lớn" trong ngành thanh toán là Payoo, Napas và Visa vừa giới thiệu hai giải pháp thanh toán: VietQRGlobal cho phép du khách quốc tế thanh toán xuyên biên giới trên máy POS Payoo bằng chính ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử của quốc gia họ; và Click to Pay | Visa là giải pháp thanh toán trực tuyến đã được triển khai tại hơn hàng trăm đối tác bán lẻ.

Trước mắt, một giao dịch xuyên biên giới đã được thực hiện. Đó là người dùng mở ứng dụng Alipay, quét mã VietQRGlobal trên thiết bị POS Payoo và hoàn tất việc mua trà sữa KOI Thé chỉ trong vài giây, không đổi tiền mặt, không cài thêm ứng dụng.

Với du khách, đặc biệt là khách từ Trung Quốc, Hàn Quốc và các nước Đông Nam Á, giao dịch tại Việt Nam không khác gì một lần mua hàng tại quê nhà: Họ dùng chính ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử nội địa, giao dịch hiển thị bằng đồng nội tệ trên thiết bị cá nhân, kèm xác thực sinh trắc học hoặc Smart OTP.

Ngoài ra, giải pháp Click to Pay cũng vừa được công bố khi giúp loại bỏ thao tác nhập thẻ thủ công bằng xác thực sinh trắc học, qua đó rút ngắn quá trình thanh toán trực tuyến, đồng thời góp phần cải thiện tỷ lệ giao dịch được chấp thuận.