2 xu hướng thiết kế gây tranh cãi trên iPhone 18 Pro

Khi hàng loạt tin đồn đang xoay quanh iPhone màn hình gập, một nguồn tin uy tín vừa tiết lộ thêm thông tin về iPhone 18 Pro, tập trung vào hai thay đổi thiết kế quan trọng. Tuy nhiên, các chi tiết mới cho thấy Apple vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Theo tài khoản có tên Digital Chat Station trên mạng xã hội Weibo, Apple đang cân nhắc hai phương án liên quan đến Dynamic Island – khu vực hiển thị tương tác chứa các cảm biến Face ID. Trước đó, nhiều nguồn tin cho rằng hãng sẽ đưa một số thành phần Face ID xuống dưới màn hình, giúp thu nhỏ Dynamic Island khoảng 35% so với iPhone 17 Pro.

Ảnh concept iPhone 18 Pro.

Tuy nhiên, thông tin mới nhất cho thấy Apple đang tiến hành thử nghiệm song song hai phiên bản. Một phương án giữ nguyên thiết kế màn hình hiện tại, đồng nghĩa Dynamic Island không thay đổi đáng kể. Phương án còn lại áp dụng “Mini Dynamic Island” với các cảm biến Face ID RX được đặt dưới màn hình.

Việc thử nghiệm A/B cho thấy "Nhà Táo" chưa chốt hướng đi cuối cùng. Nếu phương án thu nhỏ Dynamic Island không được lựa chọn, iPhone 18 Pro có thể sẽ thiếu đi một trong những thay đổi thiết kế đáng chú ý nhất so với thế hệ trước.

Ở mặt sau, thiết kế cụm camera nhiều khả năng không có sự thay đổi lớn. Nguồn tin cho biết, iPhone 18 Pro vẫn giữ cụm camera chữ nhật tương tự iPhone 17 Pro. Tuy nhiên, hãng sẽ tinh chỉnh vật liệu và các chi tiết hoàn thiện.

iPhone 17 Pro.

Những điều chỉnh này có thể liên quan đến việc đồng bộ hóa thiết kế giữa phần khung nhôm và khu vực kính phía sau, tạo cảm giác liền mạch hơn. Trên iPhone 17 Pro, Apple sử dụng thiết kế hai tông màu, chưa đạt được sự đồng nhất hoàn toàn. Ngoài ra, iPhone 18 Pro sẽ có thêm các tùy chọn màu sắc mới.

Nhìn tổng thể, các thay đổi trên iPhone 18 Pro sẽ chỉ mang tính tinh chỉnh thay vì đột phá. Sau khi iPhone 17 Pro đã có những thay đổi đáng kể về thiết kế, Apple có xu hướng duy trì ngôn ngữ hiện tại và cải thiện dần theo từng thế hệ.

Đối với người dùng, điều này đồng nghĩa trải nghiệm sẽ ổn định và quen thuộc hơn, các cải tiến – nếu có sẽ tập trung vào tối ưu hóa thay vì thay đổi lớn về ngoại hình.