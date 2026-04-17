Giải mã những ẩn số về dòng iPhone 18 năm nay

Những tin đồn về dòng iPhone 18 vẫn liên tục xuất hiện, nhưng có một chi tiết quan trọng vẫn còn là dấu hỏi lớn: Apple sẽ ra mắt bao nhiêu mẫu iPhone?

iPhone Air 2 sẽ quyết định liệu Apple sẽ có bốn hay ba mẫu iPhone mới.

Ảnh minh họa.

Nhiều báo cáo cho rằng mẫu iPhone 18 sẽ không ra mắt cho đến đầu năm 2027. Đây sẽ là một thay đổi lớn đối với dòng sản phẩm mùa thu của "Nhà Táo".

Tuy nhiên, mùa thu năm nay, Apple chắc chắn có ít nhất ba mẫu iPhone mới:

- iPhone 18 Pro

- iPhone 18 Pro Max

- iPhone Ultra / iPhone Fold

Theo các tin đồn, iPhone 18 Pro sẽ có màu sắc mới - màu đỏ đậm, khu vực Dynamic Island nhỏ hơn, một số cải tiến về camera, thời lượng pin được cải thiện.

Ảnh concept iPhone Air 2.

Tương tự, iPhone Ultra – mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple cũng được đồn đoán khá nhiều.

Tuy nhiên, những thông tin về iPhone Air tiếp theo của Apple vẫn rất ít và thậm chí mâu thuẫn. Một số nguồn tin cho rằng iPhone Air 2 sẽ được công bố vào mùa xuân năm 2027. Tuy nhiên, một nguồn tin đáng tin cậy đã nhiều lần khẳng định rằng Apple sẽ ra mắt sản phẩm vào mùa thu này cùng với iPhone 18 Pro và iPhone Ultra.

Ảnh concept iPhone Fold.

Tuy nhiên, những báo cáo mâu thuẫn khiến iFan tỏ ra khá bối rối và hồi hộp.

Theo các chuyên gia, khả năng cao là iPhone Air 2 sẽ được trình làng vào mùa thu này, giúp Apple duy trì sự xuất hiện của 4 sản phẩm. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin về các sản phẩm này trong các tin bài tiếp theo, mời quý độc giả đón đọc.