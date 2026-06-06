Chuyên gia cảnh báo hệ lụy từ thói quen "khoe" con trên mạng xã hội

Theo nghiên cứu mới nhất từ Kaspersky và Viện công nghệ Singapore (SIT), một bộ phận không nhỏ phụ huynh có xu hướng “sharenting”. Chia sẻ con cái trên mạng xã hội (sharenting) là thuật ngữ kết hợp giữa hai từ “chia sẻ” (sharing) và “nuôi dạy con cái” (parenting), dùng để chỉ thói quen đăng tải tin tức, hình ảnh, video, và các thông tin chi tiết về con trẻ của phụ huynh lên mạng xã hội.

Nhiều cha mẹ có xu hướng khoe con trên mạng xã hội. (Ảnh minh họa)

Xu hướng "khoe" con trên mạng xã hội

Khảo sát cho thấy tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) và Ai Cập, những phụ huynh thường xuyên đăng tải câu chuyện đời tư trên mạng xã hội lại chính là những người ít bận tâm đến việc bảo vệ thông tin cá nhân trên không gian mạng. Phát hiện này dựa trên 152 phản hồi khảo sát trực tuyến thu thập từ các phụ huynh tại Ai Cập, Hồng Kông, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore và Việt Nam.

Phó Giáo sư Jiow Hee Jhee - Phó Giám đốc Học viện Giảng dạy và Học tập tại SIT nhận định: “Khi tần suất chia sẻ hình ảnh và thông tin của con cái trên mạng của cha mẹ ngày càng tăng lên thì động lực áp dụng các biện pháp phòng vệ càng giảm xuống. Điều này cho thấy một nghịch lý trong hành vi: Cha mẹ càng khoe con trên mạng nhiều bao nhiêu, thì lại càng ít để ý đến việc bảo vệ thông tin cá nhân và quyền riêng tư của con bấy nhiêu”.

Cụ thể, nghiên cứu cho thấy, các bậc cha mẹ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Ai Cập nhìn chung đều nhận thức được tính cấp thiết của việc bảo mật quyền riêng tư trên không gian mạng cho con cái và gia đình. Tuy nhiên, các thao tác kỹ thuật để thiết lập bảo mật lại được xem là khá phiền phức.

Đại đa số phụ huynh (87%) đồng ý việc giới hạn phạm vi hiển thị bài viết trên mạng xã hội - chỉ cho phép gia đình và bạn bè thân thiết, giúp giảm đáng kể nguy cơ rò rỉ quyền riêng tư. Tuy nhiên, gần một nửa (49%) lại thấy quá trình thiết lập này tốn thời gian. Tương tự, khoảng 4 trong 5 người được hỏi (80%) cho biết việc gỡ bỏ các quyền chia sẻ lại nội dung là một biện pháp hiệu quả để bảo vệ quyền riêng tư, nhưng 40% cho biết việc này đòi hỏi nhiều công sức.

Thêm vào đó, cứ 10 người thì có hơn 8 người (83%) nhận định việc tắt siêu dữ liệu (metadata) và định vị vị trí (geotagging) sẽ giúp bảo vệ thông tin cá nhân, nhưng có đến hơn một phần ba số người được hỏi (36%) cho rằng thực hiện thao tác này rất mất thời gian.

Khi được hỏi về mức độ tự tin trước các rủi ro về quyền riêng tư từ việc chia sẻ hình ảnh và thông tin của con cái trên mạng xã hội, cứ 5 phụ huynh thì có hơn 4 người tin rằng họ có khả năng loại bỏ các thông tin định danh của con cái ra khỏi bài đăng, không chia sẻ những hình ảnh riêng tư khiến con cảm thấy xấu hổ, và thiết lập quyền riêng tư trên mạng xã hội để giới hạn người xem.

Dù chủ động tăng cường các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư, 72% phụ huynh vẫn lo ngại tài khoản và dữ liệu của họ có thể bị tin tặc xâm phạm, ngay cả khi các cài đặt quyền riêng tư trên mạng xã hội đã được thiết lập phù hợp.

Một số khuyến nghị bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

- Xóa bỏ các tài khoản cũ không còn sử dụng.

- Thiết lập tài khoản ở chế độ riêng tư nếu không có nhu cầu công khai hồ sơ cá nhân.

- Dành thời gian tìm hiểu các cài đặt quyền riêng tư trên mạng xã hội và kiểm tra thường xuyên các điều khoản này, bởi nó có thể thay đổi liên tục. Rà soát lại danh sách liên hệ, các hoạt động trong quá khứ và phạm vi hiển thị của hồ sơ.

- Trước khi tiết lộ bất kỳ thông tin nào, hãy cân nhắc xem liệu thông tin đó có thể bị kẻ xấu lợi dụng để tấn công bạn hoặc gia đình hay không.

- Cẩn trọng khi bật chế độ định vị trong các bài viết và chủ động xóa siêu dữ liệu (metadata) khỏi các tệp ảnh.

- Cân nhắc gỡ bỏ các bài đăng tiết lộ các địa điểm mà con bạn thường xuyên lui tới (trường học, câu lạc bộ thể thao,...).

- Chủ động giám sát các hoạt động trực tuyến của con trẻ.