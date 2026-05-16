iPhone 18 Pro sẽ phải đánh đổi tính năng này vì thiết kế

Apple thường tích hợp màn hình tốt nhất trên thị trường cho điện thoại thông minh. Mặc dù iPhone 17 Pro có thể đạt được độ sáng tối đa khá tốt nhưng việc duy trì độ sáng đó trong thời gian dài lại là một thách thức. Tin đồn mới nhất cho thấy, màn hình của iPhone 18 Pro cũng không khá hơn là bao.

iPhone 18 Pro sẽ không được nâng cấp màn hình

Theo nguồn tin Instant Digital trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc), Apple không có kế hoạch nâng cấp độ sáng màn hình cho iPhone 18 Pro. Theo nguồn tin này, chiến lược điều tiết nhiệt của Apple khiến việc sử dụng màn hình OLED hai lớp là lựa chọn duy nhất để cải thiện đáng kể.

Ảnh concept iPhone 18 Pro.

Tuy nhiên, công ty sẽ không thay đổi thiết kế tản nhiệt của iPhone 18 Pro, không có kế hoạch sử dụng màn hình OLED kép trên thiết bị này. Nguồn tin cũng khẳng định iPhone 18 Pro chắc chắn không có màn hình OLED hai lớp.

Vẫn sử dụng công nghệ mới

Mặc dù không tập trung vào độ sáng, Apple vẫn có kế hoạch nâng cấp màn hình của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Công ty dự kiến ​​chuyển sang công nghệ LTPO+, một bản nâng cấp so với màn hình LTPO đã được hãng sử dụng từ iPhone 13 Pro.

Công nghệ mới này sẽ buộc Apple chỉ hợp tác với Samsung Display và LG Display. Các báo cáo gần đây cho rằng công ty BOE (Trung Quốc) gặp vấn đề về chất lượng và năng suất trong sản xuất công nghệ này, bị loại khỏi cuộc chơi.

iPhone 17 Pro.

Việc sử dụng công nghệ mới sẽ không làm cho màn hình sáng hơn, không giúp iPhone 18 Pro tránh được hiện tượng giảm hiệu năng do quá nhiệt, giới hạn thời gian duy trì độ sáng tối đa. Tuy nhiên, màn hình LTPO+ sẽ giúp cải thiện hiệu quả sử dụng pin.

Nhiều người dùng iPhone đã gặp phải tình trạng màn hình bị tối trong thời tiết nóng. Đó chỉ là dấu hiệu cho thấy khả năng tản nhiệt kém của iPhone. Giới chuyên gia kỳ vọng rằng vấn đề này sẽ được cải thiện trong tương lai gần.