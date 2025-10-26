iPhone 18 chuẩn bị xóa ranh giới giữa bản thường và bản Pro

Tuy nhiên, nếu báo cáo từ Hàn Quốc chính xác, sản phẩm kế nhiệm của iPhone 17, iPhone 18, sẽ được nâng cấp lên RAM 12 GB. Cụ thể, báo cáo từ The Bell cho biết Apple đã đặt hàng 13 triệu gói bộ nhớ LPDDR5X từ Samsung để đảm bảo nguồn cung cho iPhone 18.

Apple sẽ loại bỏ RAM 8 GB khỏi các mẫu iPhone 18 vào năm sau?

Được biết, Samsung cũng sản xuất các mô-đun RAM LPDDR5X 16 GB, tuy nhiên Apple vẫn chọn tùy chọn 12 GB cho iPhone 18. Điều này được cho là nhằm tránh ảnh hưởng bởi các công ty AI (trí tuệ nhân tạo) đang có nhu cầu RAM cao trên thị trường.

Đáng chú ý, báo cáo không đề cập đến iPhone Air thế hệ thứ hai hay iPhone Fold thế hệ đầu tiên. Hiện vẫn chưa rõ liệu iPhone 18e, dự kiến ra mắt vào mùa xuân năm 2027 có được trang bị RAM 12 GB hay không. The Bell cho biết nỗ lực mở rộng dung lượng RAM trên iPhone của Apple liên quan đến việc cải thiện các tính năng AI, mặc dù Apple Intelligence hiện đang tụt hậu so với các đối thủ.

Sự xuất hiện của RAM 12 GB cũng khiến người dùng đặt ra câu hỏi về việc liệu iPhone 18 tiêu chuẩn có đắt hơn không? Apple đã bắt đầu nâng cấp RAM từ năm ngoái khi tất cả các mẫu iPhone 16 đều được trang bị 8 GB để hỗ trợ quy trình làm việc AI. Ngoài ra, Apple cũng đã nâng cấp RAM trên MacBook Air cơ bản lên 16 GB để đảm bảo máy tính xách tay có thể xử lý các tác vụ AI. Ở những lần nâng cấp này, việc tăng RAM không ảnh hưởng đến mức giá của sản phẩm khi chúng vẫn giữ nguyên như tiền nhiệm.

RAM 12 GB và chip A20 có thể khiến giá iPhone 18 tăng mạnh vào năm sau.

The Bell cũng cho biết Apple đang tìm nguồn cung ứng các mô-đun RAM cho iPhone 18 từ các nhà sản xuất khác như SK Hynix và Micron, nhưng chỉ có Samsung mới có khả năng đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của Apple. Apple yêu cầu một loại bộ nhớ cụ thể: DRAM LPDDR5X, vốn được sản xuất trên quy trình 1b (thế hệ thứ 5 loại 10 nm). Các đối thủ của Samsung thường dành quy trình này cho Bộ nhớ băng thông cao (HBM) trong các máy chủ AI, điều này là lý do khiến Apple chọn Samsung làm đối tác cung cấp.

Một báo cáo gần đây cũng cho biết chip A20 mà Apple đang sản xuất cho dòng iPhone 18 sẽ có chi phí sản xuất cao hơn, điều này có thể dẫn đến việc giá iPhone 18 tăng. Sự gia tăng giá RAM cũng có thể ảnh hưởng đến giá của các smartphone khác trong những năm tới.

Hiện tại, iPhone 17 với giá cơ bản 799 USD đã trở thành một thành công lớn của Apple, gần như ngang ngửa với các mẫu Pro, ngoại trừ dung lượng RAM, loại vi xử lý và phần cứng camera. Vì vậy, sẽ rất thú vị để xem liệu Apple có tăng giá iPhone 18 tiêu chuẩn vào đầu năm 2027 hay không.