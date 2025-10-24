Chip A20 cho iPhone 18 có thể sẽ đắt hơn rất nhiều

Theo thông tin từ tờ China Times, chip "A20" của Apple, dự kiến sẽ được trang bị cho các mẫu iPhone ra mắt vào năm tới, có thể sẽ có giá cao hơn đáng kể so với các thế hệ trước. Chip A20 được cho là chip 2 nanomet đầu tiên được phổ biến rộng rãi, ra mắt trên dòng iPhone 18 và sẽ là nền tảng cho các chip dòng M6 tiếp theo.

Chip A20 có thể sẽ có giá cao hơn đáng kể so với các thế hệ trước.

Trước đó, ba thế hệ chip A-series đã sử dụng tiến trình 3 nanomet của TSMC. Việc nâng cấp lên công nghệ 2 nanomet hứa hẹn sẽ mang lại hiệu suất và hiệu năng vượt trội hơn. TSMC đã thông báo với các khách hàng, bao gồm cả Apple, rằng giá bán chip mới sẽ cao hơn ít nhất 50% so với bộ xử lý 3 nanomet, do chi phí đầu tư cho chip mới tăng cao và thiếu các chiến lược giảm giá trong khi lợi suất vẫn đang ở giai đoạn đầu.

Báo cáo cũng cho biết, chip di động hàng đầu sản xuất trên quy trình 2 nanomet dự kiến sẽ có giá bán lẻ khoảng 280 USD (khoảng 7,37 triệu đồng) khi bắt đầu sản xuất hàng loạt. Điều này có thể khiến chip trở thành linh kiện đắt nhất trong iPhone, ảnh hưởng đáng kể đến biên lợi nhuận của Apple nếu mức tăng này không được chuyển giao cho người tiêu dùng.

Một báo cáo từ DigiTimes năm ngoái ước tính chi phí cho chip A18 vào khoảng 45 USD (khoảng 1,18 triệu đồng), trong khi tổng chi phí phần cứng cho một mẫu máy có giá bán lẻ 799 USD (khoảng 21 triệu đồng) là 416 USD (khoảng 10,95 triệu đồng). Điều này cho thấy chip A18 chiếm khoảng 10% chi phí vật liệu và 5-6% giá bán lẻ, chưa tính đến chi phí hậu cần và phát triển. Linh kiện đắt nhất trong mẫu máy này lại là cụm camera sau, không phải chip.

Nếu thông tin về chi phí linh kiện là chính xác, Apple có thể chỉ trang bị chip 2 nanomet cho một số mẫu iPhone 2026, như iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Vào tháng 9 năm ngoái, nhà phân tích Ming-Chi Kuo đã cảnh báo rằng "do lo ngại về chi phí, không phải tất cả các mẫu iPhone 18 mới đều có thể được trang bị bộ xử lý 2 nanomet".