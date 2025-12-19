Tính năng được mong chờ từ lâu sẽ có trên iPhone 18 Pro

Apple đã không thực hiện thay đổi đáng kể nào đối với thiết kế của iPhone trong nhiều năm nhưng điều đó có thể thay đổi vào năm 2026. Theo các tin đồn, "Nhà Táo" đang lên kế hoạch cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max bằng việc nâng cấp Face ID và tích hợp một tính năng camera mới.

iPhone 18 Pro sẽ có Face ID dưới màn hình

Các mẫu iPhone 18 Pro năm sau sẽ có Face ID dưới màn hình. Điều đó có nghĩa là khu vực Dynamic Island - lần đầu tiên được giới thiệu trên iPhone 14 Pro sẽ biến mất.

Ảnh concept iPhone 18 Pro.

Theo một báo cáo mới từ The Information, cặp iPhone 18 Pro vẫn sẽ có chi tiết "đục lỗ" cho camera trên màn hình ở góc trên bên trái, chứa camera selfie. Đó sẽ là sự thay đổi triệt để nhất đối với diện mạo của iPhone kể từ khi ra mắt iPhone X vào năm 2017.

Khẩu độ thay đổi sẽ xuất hiện trên camera của iPhone 18 Pro

Apple cũng đang thay đổi ít nhất một trong các camera ở mặt sau của các mẫu iPhone 18 Pro. Công ty có thể trang bị một màng chắn cơ học, cho phép khẩu độ thay đổi trên camera. Nhờ đó, cảm biến camera mới có thể thu được nhiều ánh sáng hơn khi cần thiết mà không bị phơi sáng quá mức vào ban ngày.

Ảnh minh họa.

Các mẫu iPhone 18 Pro dự kiến ​​ra mắt vào tháng 9/2026 và sẽ trang bị chip A20 Pro, được sản xuất bằng quy trình 2 nm mới nhất của TSMC. Chip này được dự đoán mang đến nhiều cải tiến và kích thước nhỏ hơn.

Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia lo lắng là cả iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ tăng giá do sự tăng giá của các linh kiện. Điều này đồng nghĩa với việc iFan sẽ phải đắn đo khi muốn "lên đời" iPhone Pro mới.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin về cặp smartphone cao cấp này trong các tin bài tiếp theo. Mời quý độc giả đón đọc.