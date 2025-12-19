Apple sẽ công bố 7 iPhone mới mỗi năm?

Hiện tại, Apple có lịch trình ra mắt iPhone khá dày đặc với 4 mẫu iPhone mới được phát hành vào mùa thu và các mẫu iPhone khác vào mùa xuân. Tuy nhiên, theo báo cáo mới nhất, hãng sẽ có những thay đổi khác trong tương lai gần.

Cụ thể, The Information tin rằng Apple có thể tăng số lượng iPhone được phát hành lên 7 mẫu/ năm vào năm 2027.

Hãng sẽ mở rộng dòng sản phẩm để tung ra nhiều hơn các dòng iPhone cơ bản và iPhone Pro hiện có. Với kỳ vọng về iPhone Fold và các mẫu iPhone khác sắp ra mắt, Apple sẽ có nhiều lựa chọn hơn để cung cấp cho người tiêu dùng.

iPhone 17e - Mùa xuân năm 2026

Sau dòng iPhone 17 - được công bố vào mùa thu năm 2025, sản phẩm tiếp theo của Apple sẽ là iPhone 17e vào mùa xuân 2026.

iPhone 16e.

Nhiều nguồn tin cho rằng iPhone 17e sẽ sở hữu màn hình 6,1 inch, nhỏ hơn một chút so với iPhone 17 với màn hình 6,3 inch. Chiếc iPhone này sẽ có tốc độ làm mới màn hình 60Hz.

Là một nâng cấp nhỏ, iPhone 17e sẽ sử dụng chip A19, nâng cấp từ A18 trong iPhone 16, có thể mất đi một lõi GPU so với dòng iPhone 17 chính.

Báo cáo cho hay, chiếc iPhone 17e sẽ có mặt lưng kính, có khả năng sạc không dây và modem C1X do Apple tự sản xuất.

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max - Mùa thu năm 2026

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max dự kiến ​​ra mắt vào mùa thu như thường lệ. Chúng sẽ được bổ sung camera khẩu độ thay đổi, giúp tạo ra hiệu ứng độ sâu trường ảnh thực sự thay vì bị làm giả như hệ thống chụp ảnh điện toán hiện tại trên iPhone Portraits.

Cặp iPhone Pro này cũng có thể chứng kiến ​​sự thay đổi ở camera trước. Có tin đồn cho hay, Apple đang thử nghiệm kính siêu trong suốt "ghép nối" cho camera này. Sự thay đổi này đồng nghĩa với việc chấm dứt công nghệ Dynamic Island, mở ra hệ thống camera dưới màn hình đầu tiên trên iPhone.

Chip A20 trong iPhone 18 Pro cũng có thể mang lại nhiều sự linh hoạt hơn. Bằng cách sử dụng kỹ thuật "Wafer-level Multi-Chip Module", Apple có thể tách các chip CPU và GPU, cho phép kết hợp các thành phần và tạo ra nhiều loại chip khác nhau.

iPhone Fold - Mùa thu 2026

iPhone Fold là một "siêu phẩm" được đồn đoán từ lâu và thu hút rất nhiều sự chú ý của giới công nghệ.

Ảnh concept iPhone Fold.

Sản phẩm ​​sẽ có hai màn hình, màn hình gập bên trong sẽ có kích cỡ 7,8 inch và màn hình bên ngoài có kích cỡ 5,5 inch. Mặc dù sử dụng công nghệ mới đối với Apple, các màn hình vẫn sẽ là Retina với mật độ điểm ảnh 460 pixel/ inch. Bản lề Liquidmetal sẽ giúp màn hình tránh bị nứt hoặc nhăn.

iPhone 18 - Mùa xuân năm 2027

Thay vì ra mắt vào tháng 9, iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ được giới thiệu vào nửa đầu năm 2027. Apple cũng dự kiến ​​sản xuất mẫu điện thoại này với số lượng lớn tại Ấn Độ trước Trung Quốc, một sự thay đổi lớn so với cách tiếp cận thường thấy của Apple.

iPhone 18e - Mùa xuân năm 2027

Báo cáo cho rằng Apple sẽ tiếp tục sử dụng hậu tố "e" cho dòng iPhone giá rẻ của mình, dẫn đến sự ra mắt của iPhone 18e vào mùa xuân. Điều này phản ánh một chu kỳ sản phẩm mới. Apple sẽ tiếp tục tập trung nỗ lực sản xuất iPhone 18e tại Ấn Độ trước tiên.

iPhone Air 2 - Mùa xuân năm 2027

Cũng dự kiến ​​ra mắt vào mùa xuân năm 2027, thế hệ thứ hai của iPhone Air sẽ được thiết kế lại, khắc phục nhược điểm của phiên bản gốc.

iPhone Air.

Theo các tin đồn, iPhone Air 2 sẽ được bổ sung camera thứ hai ở mặt sau. Màn hình 6,5 inch và thiết kế mỏng vẫn sẽ được giữ lại.

iPhone 20 - Mùa thu năm 2027

Để kỷ niệm 20 năm ra mắt iPhone, iPhone 20 ​​sẽ bỏ qua tên gọi iPhone 19 và chỉ sử dụng tên gọi 20. Thay đổi đáng chú ý ở mẫu iPhone này là thiết kế màn hình tràn viền với các cạnh cong ở tất cả các phía. Sản phẩm sẽ có thiết kế hoàn toàn kính, loại bỏ các phần kim loại bên ngoài và sử dụng khung máy hoàn toàn mới.