Nhìn lại chiếc smartphone tệ nhất năm 2025 của Samsung

Galaxy S25 Edge có thể coi là sản phẩm kém thành công nhất của thương hiệu Hàn Quốc trong năm 2025. Doanh số bán hàng của mẫu điện thoại này thấp hơn nhiều so với kỳ vọng, đến mức Samsung quyết định sẽ không phát triển phiên bản “Edge” trong dòng Galaxy S26.

Galaxy S25 Edge từng rất được kỳ vọng, nhưng doanh số lại không như ý.

Mặc dù Galaxy S25 Edge được thiết kế siêu mỏng và thanh lịch, một số thông số kỹ thuật lại không đáp ứng được mong đợi. Với viên pin chỉ 3.900 mAh và việc thiếu camera tele, sản phẩm này đã không thu hút được sự chú ý của người tiêu dùng. Trong bối cảnh pin điện thoại có dung lượng từ 7.000 mAh trở lên đang trở thành tiêu chuẩn, việc ra mắt điện thoại với viên pin 3.900 mAh có thể coi là một điểm trừ lớn cho một chiếc điện thoại cao cấp có giá khởi điểm khoảng 29,99 triệu đồng.

Khác với các mẫu khác trong dòng Galaxy S25, Galaxy S25 Edge không được trang bị ống kính tele chuyên dụng dẫn đến việc hạn chế khả năng zoom và bị nhiều người coi là một sự giảm cấp không cần thiết. Tỷ lệ giá/chất lượng của Galaxy S25 Edge cũng không được đánh giá cao và được phản ánh rõ ràng qua doanh số bán ra thấp hơn dự kiến.

Thất bại của Galaxy S25 Edge khiến Samsung không còn ý định ra mắt sản phẩm kế nhiệm.

Tuy nhiên, không phải mọi thông tin trong năm 2025 đều tiêu cực đối với Samsung. Chiếc Galaxy Z Fold 7 đã đạt được thành công vượt bậc về doanh số, lần đầu tiên vượt qua người anh em “Flip” của nó, mặc dù doanh số bán điện thoại gập vẫn thấp hơn so với bất kỳ mẫu nào trong dòng Galaxy S.

Về các tính năng khác, Galaxy S25 Edge được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite, đủ mạnh để xử lý mượt mà các trò chơi, video và mạng xã hội. Máy có màn hình 6,7 inch và hai camera sau với độ phân giải 200 MP và 12 MP, hỗ trợ khả năng quay video 8K, cùng với camera trước 12 MP. Dù vậy, Galaxy S25 Edge vẫn được phân phối qua các kênh bán hàng thông thường, trở thành lựa chọn hàng đầu cho những ai coi trọng thiết kế hiện đại.