Giờ đây, chỉ cần chi khoảng hơn 10 triệu đồng, người dùng sẽ có trải nghiệm hơn cả mong đợi, bất kể bạn chọn chiếc điện thoại nào hiện nay. Tuy nhiên, đây là 3 mẫu smartphone thu hút nhiều sự chú ý nhất trong năm nay.

3 siêu phẩm smartphone đáng sở hữu nhất năm nay.

Điểm chung của chúng lần lượt là: phần mềm sạch và mượt mà, hệ thống camera đáng tin cậy và sáng tạo, thời lượng pin dài và thiết kế đẹp.

1. OnePlus 15: Sự tinh tế và mạnh mẽ

Giá bán từ: 15,25 triệu đồng

Những chiếc điện thoại OnePlus trước đây đều để lại ấn tượng mạnh mẽ. OxygenOS luôn là thế mạnh lớn nhất của OnePlus và điều đó vẫn đúng với OnePlus 15.

Về phần cứng, OnePlus 15 gây ấn tượng với chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 cực nhanh, kết hợp với bộ nhớ UFS 4.1 và RAM LPDDR5X Ultra. Chiếc điện thoại này cho cảm giác mạnh mẽ vượt trội, đáp ứng nhu cầu tương lai.

OnePlus 15.

Về thiết kế, điện thoại OnePlus có thiết kế phẳng hơn, vuông vức hơn, nhám hơn, cho cảm giác cầm chắc chắn hơn. OnePlus đã loại bỏ cụm camera "quay" lệch tâm để thay thế bằng bố cục gọn gàng, đối xứng hơn. Tính năng nổi bật nhất là viên pin silicon-carbon dung lượng lớn 7.300 mAh, mang lại thời lượng pin tốt nhất. Và với sạc nhanh 100W, người dùng có thể chơi game liền mạch hơn.

2. iPhone 17 Pro Max: Smartphone tốt nhất cho người sáng tạo chuyên nghiệp

Giá bán từ: 37,89 triệu đồng

Nếu phải chọn một chiếc điện thoại trong năm nay để tạo nội dung hình ảnh, lựa chọn đầu tiên sẽ là iPhone 17 Pro Max. iPhone 17 Pro cũng đủ dùng nhưng thời lượng pin dài của iPhone 17 Pro Max "đỉnh" hơn nhiều.

Nâng cấp được bàn tán nhiều nhất năm nay là camera selfie mới với cảm biến vuông 18MP, giúp người dùng không phải xoay điện thoại khi chụp ngang. Quan trọng hơn, cảm biến mới mang lại chất lượng hình ảnh cao hơn, giúp camera selfie hữu dụng hơn khi quay vlog.

iPhone 17 Pro Max.

Điều thực sự khiến iFan hào hứng với "siêu phẩm" này là camera tele 4x 48MP mới và chế độ crop cảm biến 8x đi kèm. Chế độ 4x phù hợp cho ảnh chân dung với phông nền mờ đẹp và chế độ zoom 8x vẫn đủ chi tiết để sử dụng cho ảnh phong cảnh hoặc chụp động vật hoang dã.

3. Pixel 9a: Chiếc điện thoại cơ bản tốt nhất

Giá bán từ: 11,95 triệu đồng

Sản phẩm được kế gọn gàng và tinh tế với mặt lưng gần như phẳng và phần camera hầu như không nhô ra, tạo nên một thiết kế liền mạch. Máy có màn hình OLED 6,3 inch sáng, mượt mà và sắc nét hoàn hảo ở độ phân giải 1080p. Pin 5.100 mAh trên Pixel 9a là viên pin lớn nhất trong dòng Pixel a, cung cấp thời lượng pin dài, có thể sử dụng cả ngày.

Pixel 9a.

Camera chính là điểm mạnh thực sự của Pixel 9a ở tầm giá này. Camera chính 48MP của máy mang đến trải nghiệm Pixel quen thuộc. Hầu như mọi bức ảnh đều đạt điểm 10/10 hoàn hảo. Chế độ chụp ảnh cận cảnh - macro tích hợp trong camera chính thực sự hữu ích và tránh được hiện tượng méo hình thường gặp. Đáng tiếc, sản phẩm không được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam.