Đây là bản sao của iPhone 17 Pro nhưng có pin hơn 10.000 mAh

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc - Weibo đã lan truyền hình ảnh của một chiếc smartphone có ngoại hình giống hệt iPhone 17 Pro cao cấp.

Tài khoản có tên "The Panda is Bald" cho biết, đây là chiếc điện thoại Honor Power 2. Sản phẩm này có một viên pin "khổng lồ" - dung lượng 10.080 mAh với tốc độ sạc nhanh 80W và chip Dimensity 8500.

Honor Power 2 (trái) khá giống iPhone 17 Pro (phải).

Về màu sắc, điện thoại sẽ có màu đen hoặc cam. Đáng chú ý, phiên bản màu cam này khá giống với màu cam của iPhone 17 Pro.

Bỏ qua màu sắc, bức ảnh bị rò rỉ cho thấy thiết bị có cụm camera giống hệt iPhone 17 Pro. Các ống kính camera cũng được bố trí theo cùng kiểu dù ống kính bên phải không đối xứng trên điện thoại Honor. Với những người ghét thiết kế của Apple nhưng lại yêu thích pin dung lượng lớn, Honor Power 2 sẽ khiến họ mơ hồ.

Honor Power 2 sẽ có phiên bản màu đen.

Honor Power thế hệ đầu tiên có giá khởi điểm chỉ 270 USD (khoảng 7 triệu đồng) nên khả năng phiên bản kế nhiệm sẽ có mức giá tương đương.

Nếu được bán ra ngoài thị trường Trung Quốc và trên toàn thế giới, Honor Power 2 sẽ khá nổi bật. Với viên pin "khổng lồ" - 10.080 mAh, khả năng sạc nhanh 80W và thiết kế gợi nhớ đến iPhone 17 Pro, sản phẩm này sẽ trở thành một thiết bị thú vị mà không cần phải trả một khoản tiền lớn như điện thoại của Apple.