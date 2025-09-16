Từ iPhone 17 đến Galaxy S26: Đây là xu hướng thiết kế camera mới trên smartphone

Ngành công nghiệp điện thoại thông minh đang chuyển hướng mạnh mẽ sang điện thoại có mô-đun camera sau lớn, chứa hầu hết các linh kiện bên trong.

Khi được ra mắt, thiết kế của cụm camera sau trên iPhone 17 Pro không nhận được phản hồi tích cực trên mạng, nhiều người tiêu dùng cho rằng iPhone 17 là phiên bản tốt nhất. Tuy nhiên, thiết kế mới - một mô-đun camera sau cực lớn - sẽ tiếp tục được duy trì: ít nhất là nếu Samsung và các nhà sản xuất điện thoại khác áp dụng.

Ảnh concept Galaxy S26 Edge.

Theo các chuyên gia đánh giá, iPhone 17 Pro rất tuyệt. Mặc dù điều này có thể gây tranh cãi nhưng các công ty khác đã bắt đầu đi theo xu hướng này. Sau"cuộc đua" điện thoại mỏng nhất thế giới, mô-đun camera sau lớn có thể là đỉnh cao tiến hóa của hầu hết mọi dòng điện thoại thông minh trên toàn cầu.

Sony, Samsung và các hãng khác đang tham gia

Sau nhiều tuần đồn đoán về thiết kế camera của iPhone 17 Pro, các báo cáo về thiết kế mới của Galaxy S26 cũng lộ diện. Ngoại trừ thiết kế mới của Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26 Edge sẽ có nhiều điểm chung với mẫu flagship mới nhất của Apple.

Theo các báo cáo trước đây, Galaxy S26 Edge sẽ mỏng nhất có thể với pin Li-ion cùng dung lượng, khoảng 4.200 mAh. Máy sẽ dày 5,5 mm, chỉ mỏng hơn 0,1 mm so với iPhone Air mới.

Samsung có thể làm điều tương tự như Apple đã làm với iPhone Air, đặt nhiều linh kiện vào mô-đun camera lớn để phần còn lại của điện thoại có thể mỏng hơn. Tuy nhiên, không giống như iPhone Air, Galaxy S26 Edge có mô-đun camera thậm chí còn lớn hơn, giống như các mẫu iPhone 17 Pro.

Tương tự, điện thoại Xperia mới của Sony cũng có mô-đun camera lớn. Nhiều điện thoại khác hiện đang được phát triển hoặc đã ra mắt cũng sử dụng thiết kế tương tự, chẳng hạn như Tecno Slim.

Một cuộc cách mạng thiết kế đã và đang nhen nhóm, tất cả đều xoay quanh những chiếc điện thoại siêu mỏng với cụm camera lớn để chứa hầu hết các linh kiện bên trong.

Các chuyên gia ủng hộ điều này

Ban đầu, nhiều người cho rằng Apple đã phạm sai lầm khi thiết kế lại iPhone 17 Pro. Sản phẩm có nguy cơ bị nhầm lẫn với điện thoại Pixel của Google.

Điều đó…sẽ không xảy ra nữa. Với việc "đối thủ" Samsung, đang bám sát phía sau, thiết kế này khó có thể duy trì được lâu. Và khi tất cả các điện thoại khác cũng áp dụng thiết kế này, iPhone sẽ giống hệt như mọi smartphone khác trên thị trường.

Hơn nữa, giống như iPhone 17 Pro, thiết kế này sẽ trở thành một xu hướng toàn ngành. Lý tưởng nhất là mọi điện thoại thông minh sẽ mang đến một điều gì đó độc đáo, tạo nên sự đa dạng về thiết kế.

iPhone 17 Pro Max.

Apple đang phát triển mẫu iPhone Pro kỷ niệm 20 năm - dự kiến ra mắt vào năm 2027, phù hợp với kế hoạch 3 năm của hãng dành cho iPhone. Chiếc điện thoại này sẽ là sản phẩm xu hướng tốt nhất của Apple, bù đắp cho những sai lầm khi loại bỏ giắc cắm tai nghe và tập trung vào phần khuyết trên màn hình.

Tuy nhiên, điều này đi kèm với cảnh báo về việc các mẫu iPhone tương lai chắc chắn sẽ đắt hơn, đặc biệt là khi iPhone 17 Pro Max có giá tối đa 64 triệu đồng, một chiếc iPhone màn hình gập sẽ có mức giá tương đương - dự kiến ra mắt vào năm sau.