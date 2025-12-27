Top 5 iPhone cũ đáng mua nhất cho ngân sách dưới 20 triệu đồng

Khi giá smartphone mới ngày càng neo cao, thị trường iPhone cũ (đã qua sử dụng) đang trở thành lựa chọn thông minh của nhiều người dùng Việt.

Dưới đây là 5 mẫu iPhone cũ đáng mua nhất trong tầm giá dưới 20 triệu đồng, mỗi sản phẩm phù hợp với một nhóm nhu cầu khác nhau.

1. iPhone 15 Plus cũ

Giá bán từ: 14,3 triệu đồng

iPhone 15 Plus là một trong những mẫu iPhone cũ “được giá” nhất hiện nay khi hội tụ đầy đủ các yếu tố: màn hình lớn, pin bền và hiệu năng mạnh. Máy sở hữu màn hình OLED 6,7 inch Super Retina XDR, hiển thị sắc nét và rất phù hợp cho nhu cầu xem phim, làm việc hay giải trí. Chip A16 Bionic vẫn thuộc nhóm vi xử lý mạnh trên thị trường, đảm bảo trải nghiệm mượt mà trong nhiều năm tới.

iPhone 15 Plus.

Chưa hết, camera chính 48 MP của máy cũng cho chất lượng ảnh vượt trội. Thời lượng pin là điểm cộng lớn của iPhone 15 Plus, giúp điện thoại trụ được cả ngày dài. Với mức giá dưới 20 triệu đồng, iPhone 15 Plus cũ là lựa chọn lý tưởng cho người dùng thích màn hình lớn, pin khỏe và không cần camera tele chuyên sâu.

2. iPhone 14 Pro Max cũ

Giá bán từ: 16,9 triệu đồng

Dù đã ra mắt hơn 3 năm, iPhone 14 Pro Max vẫn giữ được vị thế của một chiếc flagship thực thụ. Máy được trang bị màn hình OLED 6,7 inch ProMotion với tốc độ làm mới 120 Hz, khu vực Dynamic Island và độ sáng cao, mang lại trải nghiệm hiển thị thuộc top đầu. Chip A16 Bionic, cho hiệu năng mạnh mẽ, xử lý tốt từ công việc nặng đến chơi game đồ họa cao.

iPhone 14 Pro Max.

Camera chính 48 MP, camera tele 12MP cho phép zoom 3x và khả năng quay video ổn định là điểm cộng của mẫu iPhone này. iPhone 14 Pro Max cũ sẽ là lựa chọn phù hợp với người làm sáng tạo nội dung, những ai muốn trải nghiệm iPhone cao cấp nhưng không cần nâng cấp lên thế hệ mới nhất.

3. iPhone 14 Plus cũ

Giá bán từ: 13,4 triệu đồng

iPhone 14 Plus là lựa chọn “dễ tiếp cận” nhất trong nhóm iPhone màn hình lớn. Máy sở hữu màn hình OLED 6,7 inch tương tự iPhone Pro Max nhưng không có tần số quét cao, đổi lại là mức giá dễ chịu hơn nhiều. Chip A15 Bionic vẫn đủ mạnh để xử lý mượt mà các tác vụ hàng ngày, từ mạng xã hội, xem video đến chơi game phổ biến.

iPhone 14 Plus.

Camera kép 12 MP tuy không nổi bật về thông số nhưng vẫn cho chất lượng ảnh ổn định, màu sắc chân thực đúng phong cách Apple. Với thời lượng pin tốt và thiết kế nhẹ hơn iPhone Pro Max, iPhone 14 Plus phù hợp với người dùng phổ thông muốn tiết kiệm chi phí.

4. iPhone 15 cũ

Giá bán từ: 13,4 triệu đồng

iPhone 15 là mẫu iPhone có sức hút rất lớn trên thị trường iPhone cũ nhờ thiết kế trẻ trung, khung viền bo tròn và cổng USB-C tiện lợi. Máy sở hữu màn hình OLED 6,1 inch cho trải nghiệm gọn gàng, dễ cầm nắm, phù hợp với đa số người dùng. Chip A16 Bionic tiếp tục đảm bảo hiệu năng mạnh mẽ và ổn định trong nhiều năm.

iPhone 15.

Camera chính 48 MP là nâng cấp đáng giá của iPhone 15, giúp ảnh chụp chi tiết hơn so với các thế hệ trước. iPhone 15 là gợi ý khá hợp lý cho những người dùng nâng cấp từ iPhone 11, iPhone 12 hoặc iPhone 13.

5. iPhone 15 Pro cũ

Giá bán từ: 18,12 triệu đồng

iPhone 15 Pro là lựa chọn cao cấp nhất trong danh sách khi mang đến trải nghiệm gần như tiệm cận iPhone mới. Máy được trang bị chip A17 Pro - sản xuất trên tiến trình 3 nm, cho hiệu năng vượt trội và khả năng xử lý đồ họa mạnh, chơi tốt các game nặng và các ứng dụng dựng video, chỉnh sửa ảnh.

iPhone 15 Pro.

Khung viền titan giúp máy nhẹ hơn, cứng cáp hơn so với các thế hệ trước. Màn hình OLED 6,1 inch ProMotion 120 Hz cho trải nghiệm mượt mà trong khi cụm camera sau 48 MP + 12MP + 12MP dễ dàng đáp ứng tốt nhu cầu nhiếp ảnh nâng cao. Nhìn chung, iPhone 15 Pro phù hợp với người dùng công nghệ, người làm sáng tạo nội dung hoặc những ai muốn có một chiếc iPhone nhỏ gọn nhưng hiệu năng cao trong ngân sách dưới 20 triệu đồng.